共和黨3州民調追上 參院兩黨恐又平分席次

關鍵州賓州的共和黨參議員候選人奧茲(右)與民主黨候選人費特曼，兩人民調不相上下。(美聯社)

期中選舉倒數三周，民主黨 可能再次面臨參院 平分秋色的局面。政治新聞網站Politico報導，歷經史上最長的參院兩黨各占50席局面並取得些許重大勝利後，民主黨努力在賓州 和威斯康辛州擴大領先優勢，但近期民調顯示，共和黨在賓州、威州和內華達州的支持率逐漸回升，執政的民主黨可能再次面臨兩黨參院席次各半的局面。

最新民調顯示，威州現任共和黨聯邦參議員約翰遜(Ron Johnson)領先民主黨副州長巴恩斯(Mandela Barnes)，角逐參議員的賓州副州長費特曼(John Fetterman，民主黨)領先共和黨對手奧茲(Mehmet Oz)的優勢縮小，內華達州民主黨參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)則與共和黨死對頭賴克紹(Adam Laxalt)的支持率不分軒輊。

威州共和黨聯邦參議員約翰遜(左)尋求連任，選前民調上揚，超過民主黨挑戰者巴恩斯。(美聯社)

共和黨可能在激烈選區險勝的評估，導致參院民主黨超級政治行動委員會的表現受人質疑。

被問到參院可能再度旗鼓相當時，維吉尼州民主黨聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)以希臘神話的薛西弗斯(Sisyphus)被懲罰反覆推巨石上山丘的故事，比喻無止盡的徒勞。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)認同凱恩的看法，但強調「本屆平分50席的參院是史上多產的一屆，若下屆國會仍是如此，我們也會如此期待。」

民主黨策士林艾玲(Irene Lin，音譯)認為，「當前民調會說話」，指參院民主黨超級政治行動委員會不夠支持巴恩斯，相關廣告顯然也未彰顯成效。

她曾聽到巴恩斯的支持者討論，看到對手約翰遜攻擊巴恩斯對於該州犯罪及稅務的廣告，希冀民主黨回擊卻未看到回應；此外，她也觀察到約翰遜「以全美倒數第二不受歡迎的參議員投入選戰，支持率卻節節上升」。

拜登總統民調低，前總統歐巴馬代為出馬助選，在威州、喬州及密西根州為民主黨候選人站台拉票。(美聯社)

參院民主黨政治行動委員會發言人表示，「我們還有23天保住費特曼和巴恩斯的席次，捍衛民主黨參院多數。」

賓州是最有利民主黨翻盤的選區，費特曼競選團隊內部人士卻表示，該州選民對參院民主黨政治行動委員會在賓州的表現「普遍感到失望、困惑和挫折」。

Politico分析，內華達州、喬治亞州、賓州和威斯康辛州的參院席次難料，若馬斯多輸掉內州而費特曼拿下賓州，而民主黨在其他州的席次不變，參院就會重現勢均力敵的局面。