人物側寫／吳弭打破族群藩籬 就任現實仍待弭

吳弭當選波士頓首位華裔市長。(美聯社)

波士頓 市長吳弭 (Michelle Wu)的中文名字「弭」很特別。她說，名字是爺爺取的，家裡四個姐妹兄弟的名字都是弓字旁，「我問過家人，弭就是消停的意思，也意味著和平。」

不過，作為史上首位女性和少數族裔的波士頓市長，37歲的吳弭就任已超過四個月，但日子過得並不和平。

「Shame on Wu！(吳弭丟臉！)」專訪吳弭前一日，數十位抗議波士頓市府向North End戶外用餐區收費的商家，被警員擋在市府會議室前，因無法參加討論會，激動怒罵吳弭。

不過，吳弭似乎未受場外喧鬧影響。

「我們必須在居民、商家間找到平衡解決問題的方法，而不是偏向任何一方。」穿著深藍色洋裝、三吋高跟鞋的吳弭，在擠滿商家與媒體的會議室，語氣溫和但堅定。

來源：世界新聞網

吳弭接受專訪時，對自己的從政角色、理念，以及如何從一位政治素人，到成為美國主要城市市長侃侃而談。這位自由派聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)在哈佛大學法學院的得意門生和理念傳人，本應是華裔、亞裔，也是女性參政的典範，但市長的日子卻難得消停。

波士頓有著族裔對立的過往，市長一職長期是愛爾蘭裔白種男性的禁臠；吳弭當選雖打破舊勢力與意識形態，但施政也頗多爭議。從防疫方式到餐廳戶外用餐區收費，幾乎任何政策都遭民眾強烈抗議；抗議者甚至常守在她家門外，如影隨形。

移民之女吳弭2021年宣誓就任波士頓市長，發表就職演說。(路透資料照)

儘管如此，吳弭自許是先行者，對自己可能因族裔和性別角色遇到的從政困境，反而有種橫眉冷對的大器從容。

「太多事情要處理，每天都有不同的挑戰。」她說，「市長是個很難預期接下來會發生什麼事情的工作。」

吳弭受訪時幾度用「興奮」，形容自己每天到市府上班的心情，能在波士頓這個擁有來自上百國家成員組成的多元城市，「看到這些個人、文化與社區在城市的每個角落燃起希望、完成夢想，是一件非常美妙的事情。」

吳弭坦承，政策或作法當然不可能盡如人意，但自己堅持坦誠處事，對市政也一樣，「我不想刻意營造假象，讓市民獲得錯誤信息，反而影響了市政推動。」

吳弭抱著4歲的小兒子，和先生、7歲的兒子去年參加她的新市長宣誓就職典禮。(路透資料照)

有人對吳弭執政怨聲不斷，也有市民讚譽有加。住在波士頓Dorchester區的華裔吳煜堂說，他公寓旁是波城著名毒品與遊民 聚集地帶，過去兩年至少有百座帳棚搭在街道兩邊，居民不斷反映，但之前市府一直無所作為。

「吳弭當上市長沒多久，就果斷遷走這些遊民並安置。」吳煜堂說，「支持她不是因為她跟我同膚色，而是她的執行力令人刮目相看。」

波士頓是一個有將近400年歷史的美國古城，近幾年因選民年輕化、教育程度更高而更加左傾。年輕的吳弭掌握趨勢，得到選民青睞創造歷史。但波士頓的未來，是否就能像吳弭勝選演說中提到「在波士頓，只要我們團結一起，一切皆有可能。」還得拭目以待。

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