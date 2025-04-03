川普對等關稅利大於弊？經濟學家示警：如投下核彈 衰退機率增至50%

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策。（新華社）

美國總統川普 2日於白宮 宣布對等關稅 政策，對185國課徵至少10%至50%不等的關稅，引發世界關注。經濟學家紛紛示警，直指川普的行為，形同在全球貿易體系投下核彈。

BBC報導，川普2日於白宮玫瑰花園宣布對包括盟友和勁敵等多達185國徵收新關稅，他在演說中憶述長年來對關稅的支持，以及早期對北美自由貿易協定和世界貿易組織等自由貿易協定的批評。

美國對等關稅表。（製表／世界新聞網）

川普坦承，未來幾天他將面臨來自「全球主義者」和「特殊利益者」的反對，但他呼籲美國民眾相信他的直覺。稱「永遠不要忘記，過去30年來，我們的對手對貿易的每一項預測都被證明是完全錯誤的。」

川普並說，多年來其他國家變得富有和強大，其中很大一部分是以犧牲美國為代價，而辛勤工作的美國公民卻只能袖手旁觀。稱透過今天的行動，終於能讓美國再次偉大，且勝於以往任何時候。

根據川普的關稅新政策，將自美東時間5日午夜零時起向所有國家進口商品徵收10%關稅，9日起對貿易逆差較大的國家個別徵收較高的對等關稅。

對此，經濟學家紛紛警告，此舉將帶來巨大風險。國際貨幣基金組織（IMF）的前任首席經濟學家羅戈夫（Ken Roggoff）直言，川普剛向全球貿易體系投下一枚核彈，將帶來令人「難以置信」的後果，甚至導致美國這個全球最大經濟體，陷入衰退的可能性提高至50%。

CNBC報導，知名信評機構惠譽（Fitch Ratings）的美國經濟研究主管索諾拉（Olu Sonola）也表示，美國目前對所有進口商品徵收的關稅稅率，已是去年的10倍左右，美國自1910年以來來的稅率從未如此高過，這將改變美國乃至全球經濟的遊戲規則，許多國家都有陷入經濟衰退的危險，關稅持續越久越是如此。

摩根大通首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）則表示，川普的關稅將為美國帶來可觀收入，但代價是物價上漲，可能打擊消費者的購買力。

費羅利指出，「從靜態數據來看，今日宣布的關稅措施將帶來近4000億美元收入，約占GDP的1.3%，這將是自1968年「歲入法」（Revenue Act） 以來最大規模的增稅。我們估計，這些措施可能使個人消費支出（PCE）價格在今年上升1%至1.5%，並且通膨效應主要會在年中季度顯現。」

他進一步指出：「購買力的減弱可能導致第2至第3季的個人可支配實際收入成長率轉為負值，進而影響實際消費支出減縮的風險。僅此影響，就可能使經濟接近衰退邊緣。」