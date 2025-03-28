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萬人「優離優退」後 衛生部再縮編裁萬人 年省18億

編譯盧炯燊／綜合報導
聯邦衛生部27日宣布裁減約1萬名全職員工。加上之前1萬人參加「優離優退」方案，總體裁員高達25%。(路透)
聯邦衛生部27日宣布裁減約1萬名全職員工。加上之前1萬人參加「優離優退」方案，總體裁員高達25%。(路透)

聯邦衛生與公共服務部(HHS)27日宣布機構重組，裁減約1萬名全職員工。加上之前1萬人參加「優離優退」方案，整個部全職員工數量將從8萬2000人大降至6萬2000人，相當於總體裁員高達25%。

今此次部門大重組還包括將現有28個部門減到15個，地區辦事處從十個減至五個。被裁撤的崗位主要來自食品藥物管理局(FDA)、疾病防治中心 (CDC)、國家衛生研究院 (NIH) 等。

衛生部在聲明中指出，這個龐大官僚機構已變得浪費及低效，而通過減少1萬個全職員工，每年將為納稅人節省18億元。

衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)也在社交媒體發布視頻，除嚴厲批評這個「低效且龐大的官僚機構」外，直指衛生部未能提高美國人的壽命，也沒有採取足夠措施降低慢性病及癌症發生率，說部每年雖花費高達1兆7000億元，卻未能改善美國人的健康狀況。

小甘迺迪承認這次大改組，衛生部將面臨一段痛苦時期，但保證會用更少的資源做更多的事。

這次重組也凸顯小甘迺迪要加強對FDA、CDC、NIH等公共衛生機構的控制，傳統上，這些機構運作時會有一定程度的自主權，根據新計畫，採購及人力資源等集中由衛生部負責。

在衛生部公布的計畫裡，FDA會裁減3500人、CDC炒掉2400人、NIH減少1200人、「聯邦醫療保險與醫療補助服務中心」(Medicare and Medicaid Services)，也有300人失業。

大裁員及改組計畫公布後，不少公衛專家、醫護、現任及前任衛生部員工，乃至國會民主黨人，馬上警告會給數以百萬計民眾帶來難以估量的後果。

全國各地的聯邦衛生工作人員瀰漫著震驚、恐懼及焦慮情緒。不少人表示事先並未收到裁員通知，許多人不知道自己是否在裁撤之列。

南達科他州共和黨籍聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)指出，尚不清楚小甘迺迪的改組計畫，會對衛生部有何影響。而華盛頓州民主黨籍聯邦參議員莫瑞(Patty Murray)則稱，此舉帶來的惡劣後果將顯而易見。

聯邦醫療保險 FDA CDC

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