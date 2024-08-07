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「天啊 他們對愛貓人下手」 華茲批范斯妙句社群流傳 助他出線

特派員黃惠玲／綜合報導
在最高法院推翻羅訴韋德案後，華茲是第一個簽署保障婦女墮胎權的州長。（美聯社）
在最高法院推翻羅訴韋德案後，華茲是第一個簽署保障婦女墮胎權的州長。（美聯社）

明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)6日成為民主黨總統候選人賀錦麗的競選副手，華茲直白的語言近來被網民做成迷因(meme)在社群媒體上廣為流傳，包括他評論共和黨人「這些人都很奇怪(weird)」、他反駁范斯對賀錦麗的批評：「天哪，他們對愛貓人下手了！」有線電視新聞網(CNN)認為，社群是幫華茲出線的原因之一。

美國民眾對華茲並不熟悉，但近來他的網路聲量卻快速上升。明州星報列出了華茲對槍枝管制、生育權等議題的一些評論：

「這些人很奇怪」(These are weird people)：著名槍枝管制活動人士霍格(David Hogg)上周在MSNBC分享了華茲的影片，華茲在影片中形容共和黨主張擁槍者，「對方都是些奇怪的人。」霍格還說，華茲是非常有作為的州長，是一位不折不扣的中西部父親，很幽默也很真誠。

「天啊，他們對愛貓人下手了」(My god, they went after cat people)：本周稍早，華茲參加了MSNBC「第11個小時」節目，並對共和黨副總統候選人范斯的言論批評，范斯稱民主黨人是一群沒有孩子的貓女，她們對自己的生活和做出的選擇感到痛苦，所以想讓全國其他人也感到痛苦。

華茲回應表示，「繼續詆毀別人吧。天啊，他們竟然對愛貓人下手，對此祝你好運，打開網路看看愛貓人在你目標對準他們時會做出什麼。」

「管好你自己的事」(Mind your damn business)：長期以來，白宮一直由賀錦麗推動生育權利方面的議程，今年早些時候她還訪問了明州聖保羅一家計畫生育機構。去年明州簽署了一項加強墮胎權利的法律，華茲也對此持續宣傳，並將墮胎權歸結為個人權利，華茲說，「讓小鎮發揮作用的金科玉律就是：管好你自己的事(Mind your own damn business)。」

此前華茲對出任副手的態度一直低調，直到日前接受國家公共電台(NPR)沃澤爾 (Cathy Wurzer)訪問時，才鬆動說法，「如果這是她(賀錦麗)的發展方向，我覺得很好。」

華茲如果當選的話，將是明州出身的第三位副總統，曾任明州聯邦參議員的韓福瑞(Hubert Horatio Humphrey Jr.)是美國第38任副總統(1965-1969)。

美國第42任副總統孟岱爾(Walter Mondale)，在擔任副總統前曾在明州出任過兩屆聯邦參議員(1964年-1976年)。

華茲 明州 賀錦麗

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