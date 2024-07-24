傳擬月捐4500萬給挺川普政治組織？馬斯克貼1圖巧妙回應

科技億萬富豪馬斯克3月離開德國格倫海德的特斯拉歐洲超級工廠時揮手致意。資料照片。（美聯社）

華爾街日報（WSJ）日前報導，前總統兼共和黨 總統提名人川普 造勢遇到槍擊後，科技億萬富豪馬斯克 正式表態支持之餘，還有知情人士稱他計畫一個月投入約4500萬美元，捐給一個支持川普總統選戰的新超級政治行動委員會。不過，馬斯克近日受訪時，否認這個報導。

WSJ的新聞發布後，馬斯克就上「X」，貼出一張寫有「Fake Gnus」（假新聞諧音）的幽默迷因圖做為回應。衛報24日報導，馬斯克作客心理學家兼保守派評論員彼得森博士（Dr. Jordan Peterson）的訪談節目時，稱WSJ報導「完全不是真的，我沒有一個月捐4500萬美元給川普」。

馬斯克表示，「我現在的所作所為是，我設立了一個政治行動委員會、超級政治行動委員會或隨便你想要怎麼稱呼，簡單稱之為『美國政治行動委員會』（America Pac）」。

衛報解釋，超級政治行動委員會（Super Pacs）是獨立的政治組織，金主可以給予這類型組織無限量資金，而捐款個人或非超級政治行動委員會的組織則有上限。

馬斯克告訴彼得森，這個政治行動委員會「目的是要推廣當初讓美國偉大的原則，所以我不會說我是MAGA，『讓美國再次偉大』。我認為美國偉大，我更MAG，讓美國更偉大」。

“The intent is to promote the principles that made America great in the first place. So I wouldn't say that I'm MAGA, 'Make America Great Again,' I think America is great. I'm more MAG - 'Make America Greater.'”@elonmusk tells @jordanbpeterson why he created a super PAC to help… pic.twitter.com/UQX25Vrzn7 — Daily Wire (@realDailyWire) July 22, 2024

馬斯克接受彼得森採訪之後，在社群媒體「X」一條談及此事的回覆寫道，「沒錯，太荒唐了，我正向美國政治行動委員會捐一些錢，但以更低的程度」。他還寫到，「這個政治行動委員會的關鍵價值觀是支持唯才主義（meritocracy）跟個人自由，共和黨員大都站在功績跟自由一邊，但不是全部」。