傳擬月捐4500萬給挺川普政治組織？馬斯克貼1圖巧妙回應

華爾街日報(WSJ)日前報導,前總統兼共和黨 總統提名人川普 造勢遇到槍擊後,科技億萬富豪馬斯克 正式表態支持之餘,還有知情人士稱他計畫一個月投入約4500萬美元,捐給一個支持川普總統選戰的新超級政治行動委員會。不過,馬斯克近日受訪時,否認這個報導。

WSJ的新聞發布後,馬斯克就上「X」,貼出一張寫有「Fake Gnus」(假新聞諧音)的幽默迷因圖做為回應。衛報24日報導,馬斯克作客心理學家兼保守派評論員彼得森博士(Dr. Jordan Peterson)的訪談節目時,稱WSJ報導「完全不是真的,我沒有一個月捐4500萬美元給川普」。

馬斯克表示,「我現在的所作所為是,我設立了一個政治行動委員會、超級政治行動委員會或隨便你想要怎麼稱呼,簡單稱之為『美國政治行動委員會』(America Pac)」。

衛報解釋,超級政治行動委員會(Super Pacs)是獨立的政治組織,金主可以給予這類型組織無限量資金,而捐款個人或非超級政治行動委員會的組織則有上限。

馬斯克告訴彼得森,這個政治行動委員會「目的是要推廣當初讓美國偉大的原則,所以我不會說我是MAGA,『讓美國再次偉大』。我認為美國偉大,我更MAG,讓美國更偉大」。

“The intent is to promote the principles that made America great in the first place. So I wouldn't say that I'm MAGA, 'Make America Great Again,' I think America is great. I'm more MAG - 'Make America Greater.'” @elonmusk tells @jordanbpeterson why he created a super PAC to help… pic.twitter.com/UQX25Vrzn7

馬斯克接受彼得森採訪之後,在社群媒體「X」一條談及此事的回覆寫道,「沒錯,太荒唐了,我正向美國政治行動委員會捐一些錢,但以更低的程度」。他還寫到,「這個政治行動委員會的關鍵價值觀是支持唯才主義(meritocracy)跟個人自由,共和黨員大都站在功績跟自由一邊,但不是全部」。

Yeah, it’s ridiculous.



I am making some donations to America PAC, but at a much lower level and the key values of the PAC are supporting a meritocracy & individual freedom.



Republicans are mostly, but not entirely, on the side of merit & freedom.