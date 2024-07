微軟總裁讚揚拜登一生奉獻 馬斯克期待「川范配」

拜登 (Joe Biden)宣布不競選連任。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)在X上發文說,他最聰明的朋友們現在都對「川范配」感到興奮。微軟總裁史密斯讚揚拜登一生為公共服務奉獻;領英創辦人霍夫曼已表示支持賀錦麗參選。

拜登今天宣布退選,之前已明確表態支持共和黨總統候選人川普 (Donald Trump)的特斯拉(Tesla)執行長馬斯克立即做出回應,指出他「最聰明的朋友們」、包括那些居住在舊金山灣區的終身民主黨 人,現在都對川普搭配范斯(J.D. Vance)競選感到興奮。

他表示,現在最能代表國家精神的政黨出現變化,「我相信一個個人自由和價值最大化的美國,過去是民主黨,現在擺向共和黨」。

微軟副董事長兼總裁史密斯(Brad Smith)推文讚揚拜登一生為公共服務奉獻,並表示「微軟期待在他任期所剩的幾個月時間與他的政府團隊合作」。

微軟共同創辦人比爾蓋茲的前妻、美國慈善家梅琳達蓋茲(Melinda French Gates)呼籲,「我們已見識過川普執政樣貌,我們不能再冒另一次的風險」。

知名職場社群平台領英(LinkedIn)創辦人、民主黨重量級金主霍夫曼(Reid Hoffman)同樣讚揚拜登,指出他是一位「以美國最佳利益為重的領袖」。

霍夫曼指出,川普和范斯定下的計畫將會「對美國人民造成嚴重破壞」。

他表態支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)接棒,認為她是「正確時間出現的正確人選」,並讚揚她的背景和領導力,以及促進經濟成長和身體自主權的貢獻。

Netflix執行長哈斯汀(Reed Hastings)此前曾呼籲拜登讓位。他今天表示,民主黨需要推舉出一位能在搖擺州獲勝的候選人,但他並未表態支持誰參選。

美國職籃NBA達拉斯獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)在拜登6月辯論表現不佳後,仍表示將繼續支持拜登。他今天僅引用體育圈常用的一句俗諺表示:「歲月不饒人」(father time is undefeated)。

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV