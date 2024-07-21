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民主黨誰會第1個挑戰賀錦麗？曼欽放消息「正在考慮」

評／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

微軟總裁讚揚拜登一生奉獻 馬斯克期待「川范配」

中央社／舊金山21日電
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

拜登（Joe Biden）宣布不競選連任。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在X上發文說，他最聰明的朋友們現在都對「川范配」感到興奮。微軟總裁史密斯讚揚拜登一生為公共服務奉獻；領英創辦人霍夫曼已表示支持賀錦麗參選。

拜登今天宣布退選，之前已明確表態支持共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克立即做出回應，指出他「最聰明的朋友們」、包括那些居住在舊金山灣區的終身民主黨人，現在都對川普搭配范斯（J.D. Vance）競選感到興奮。

他表示，現在最能代表國家精神的政黨出現變化，「我相信一個個人自由和價值最大化的美國，過去是民主黨，現在擺向共和黨」。

微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）推文讚揚拜登一生為公共服務奉獻，並表示「微軟期待在他任期所剩的幾個月時間與他的政府團隊合作」。

微軟共同創辦人比爾蓋茲的前妻、美國慈善家梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）呼籲，「我們已見識過川普執政樣貌，我們不能再冒另一次的風險」。

知名職場社群平台領英（LinkedIn）創辦人、民主黨重量級金主霍夫曼（Reid Hoffman）同樣讚揚拜登，指出他是一位「以美國最佳利益為重的領袖」。

霍夫曼指出，川普和范斯定下的計畫將會「對美國人民造成嚴重破壞」。

他表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒，認為她是「正確時間出現的正確人選」，並讚揚她的背景和領導力，以及促進經濟成長和身體自主權的貢獻。

Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）此前曾呼籲拜登讓位。他今天表示，民主黨需要推舉出一位能在搖擺州獲勝的候選人，但他並未表態支持誰參選。

美國職籃NBA達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）在拜登6月辯論表現不佳後，仍表示將繼續支持拜登。他今天僅引用體育圈常用的一句俗諺表示：「歲月不饒人」（father time is undefeated）。

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