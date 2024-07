新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

不敵近月以來排山倒海的勸退壓力,半世紀的政壇老兵拜登 總統終於宣布退選,並為副總統賀錦麗 的接棒背書,賀錦麗隨後也表態爭取民主黨 提名。對民主黨來說,距離選舉只有107天,拜登退選自是壞事,卻也是形勢使然,是危機,也可能是轉機,而「團結」,是眼下最難的挑戰。

共和黨全代會剛在威斯康辛州密爾瓦基市風光落幕,川普偕出身鐵鏽帶的38歲副手范斯(J.D. Vance)強勁來襲,主攻搖擺州。

過去一周以來,在密爾瓦基之外的第二現場是白宮的風雨欲來。范斯發表接受提名演說前,拜登確診;川普發表接受提名演說前,傳出拜登最快周末退選,兩黨聲勢一長一消,尤為明顯。

拜登退選前的最新民調,真清晰政治(Real Clear Politics)評估川普以支持度47.7%,領先拜登3個百分點;民調趨勢顯示,六月下旬起,川普的領先幅度雖不大但是穩定。從民主黨國會議員輪番表態可以看出,若年底選舉結果是白宮和參眾兩院三輸,辯論表現不佳以來仍堅持參選的拜登,勢成頭號戰犯。

民主黨內開始一波接一波,或明示或暗示要拜登退選。但拜登為了證明自己還能戰可戰,也是民主黨擊敗川普的不二人選,從接受電視專訪、北約峰會記者會,不斷負嵎頑抗。拜登若抵死不退,民主黨也無可奈何;未料川普躲過槍擊,局勢對民主黨雪上加霜,終於迫使老邁的拜登,做出退選的艱難決定。

提名賀錦麗可能是民主黨當前最順理成章也最單純的選擇,僅百日趕鴨子上架的準備的時間,絕對不能容許有其他人挑戰賀錦麗,橫生枝節。不過,賀錦麗雖得到拜登的背書,但絕非最能贏的候選人。賭盤Ploymarket顯示,賀錦麗勝率為28%,川普為64%。

賀錦麗有拜登的執政包袱,擔任副總統的並無突出表現;拜登交給賀錦麗最重要的任務是邊界管制;事後來看,賀錦麗和拜登政府都沒做好;川普18日發表被提名演說時,支持者反應最熱烈的就是川普要關閉邊界,並驅逐所有非法移民。

不過,和共和黨「川范」的兩白男組合相較,賀錦麗的女性與少數族裔身分,若能挑選一位互補相襯的副手,或可爭取部分支持。若她順利獲民主黨提名,將成為首位來自主要政黨的有色人種女性總統候選人;若當選總統,也將寫下美國民主新紀錄。

賀錦麗和拜登都喊團結,企圖鞏固民主黨支持者,當川普猛攻民主黨傳統票倉非裔族群,最新民調顯示,賀錦麗在非裔的支持度高於拜登本人;當年輕族群不滿拜登打壓支持巴勒斯坦的校園運動,賀錦麗相對受到年輕人歡迎。

美國人民的自信降低,來自於對國力降低、外國競爭擴大、國內經濟發展和價值混亂的焦慮,「求變」的風愈吹愈強。2020年川普落敗是如此,2024年拜登不得不退選亦是如此。

綜合過去這段期間的各項民調,賀錦麗並不比拜登強大,在關鍵選區依然落後川普,不少民調數字都顯示紅藍陣營角力廝殺,支持度在誤差範圍內;川普主攻的非裔陣營和搖擺州,對賀錦麗來說尤其重要。

從各方面來看,當下的民主黨已陷敗局,但拜登退選,卻創造了「置之死地而後生」的唯一機會。民主黨已無暇思考賀錦麗是不是最好的選擇,她是唯一還可能有機會的選擇,就看民主黨能否真正「團結」,完成一項不可能的任務。

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV