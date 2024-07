民主黨有望翻盤？賀錦麗vs.川普民調 支持率僅差1%

總統拜登 無預警拋出退選震撼彈,並且表態支持副手賀錦麗披掛上陣,美國有線電視新聞網(CNN)公布最新民調 顯示,賀錦麗支持度緊咬共和黨對手川普 ,目前雙方僅相差1%,皆無領先優勢。

CNN針對6家民調結果進行平均計算發現,賀錦麗支持度為47%,川普則為48%,雙方並無顯著差異;其中絕大多數民調是在首場辯論後進行,僅1家是在川普遭槍擊後進行。

其採計民調來自以下媒體與機構:CBS News/YouGov(7月16日至18日)、NBC News(7月7日至9日)、Fox News(7月7日至10日)、NPR/PBS News/Marist College(7月9日至10日)與ABC News/Washington Post/Ipsos(7月5日至9日)。

事實上,在拜登宣布退選前的7月12日民調,已有67%民眾認為拜登應該退選;而民主黨若換成賀錦麗參選,支持度為49%,略高於拜登的46%,但與川普的47%相比,也沒有明顯領先。

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV