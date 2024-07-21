民主黨有望翻盤？賀錦麗vs.川普民調 支持率僅差1%

面對將近一個月的逼退壓力，拜登總統（左）21日終於決定退選，並點名支持副總統賀錦麗（右）接棒。（歐新社）

總統拜登 無預警拋出退選震撼彈，並且表態支持副手賀錦麗披掛上陣，美國有線電視新聞網（CNN）公布最新民調 顯示，賀錦麗支持度緊咬共和黨對手川普 ，目前雙方僅相差1％，皆無領先優勢。

CNN針對6家民調結果進行平均計算發現，賀錦麗支持度為47％，川普則為48％，雙方並無顯著差異；其中絕大多數民調是在首場辯論後進行，僅1家是在川普遭槍擊後進行。

其採計民調來自以下媒體與機構：CBS News/YouGov（7月16日至18日）、NBC News（7月7日至9日）、Fox News（7月7日至10日）、NPR/PBS News/Marist College（7月9日至10日）與ABC News/Washington Post/Ipsos（7月5日至9日）。

事實上，在拜登宣布退選前的7月12日民調，已有67％民眾認為拜登應該退選；而民主黨若換成賀錦麗參選，支持度為49％，略高於拜登的46％，但與川普的47％相比，也沒有明顯領先。