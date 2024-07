拜登的黨代表票不能轉給賀錦麗 民主黨8月選出接班人

總統拜登 退出選舉,支持副總統賀錦麗。依民主黨 規定,拜登初選贏得的黨代表票不會直接轉給賀錦麗,而是由近4000名黨代表投票 決定,民主黨最快可能8月初以線上方式舉行。

民主黨傳統上支持現任總統爭取連任,拜登(Joe Biden)在今年初舉行的初選中並沒有挑戰者,他獲得3896張黨代表票,超過贏得初選所需要的1976張黨代表票門檻,超過民主黨黨代表人數3949人的半數。

華盛頓郵報(The Washington Post)今天報導,拜登退出後,這3896名黨代表將可自由投票。如果沒有參選人在第一回合就通過門檻,第2回合之後的投票,749名超級黨代表將可加入,直到有參選人獲得多數票數為止。

民主黨超級黨代表通常包括前任總統、副總統、國會議員(參議員和眾議員)、州長、民主黨全國委員會的成員、其他黨內領導人和重要人物。

賀錦麗(Kamala Harris)今天已呼籲黨代表在全代會前宣布支持她,另外也有多名被媒體點名為可能的人選。民主黨全代會主席哈里森(Jaime Harrison)表示,將會依照黨內規則,透明、有序的選出能團結贏得選舉的人選。

民主黨8月19至22日將在芝加哥召開全代會完成提名,目前規劃8月初先線上投票,此舉主要是為趕上俄亥俄州的提名截止期限。俄州原訂8月7日為期限,雖已延至9月1日,但新規定9月才生效。民主黨擔憂全代會才提名仍會有爭議。

政治新聞網站Politico報導,民主黨內有意參選者必須先獲至少300張黨代表票支持,才能參加初選,其中來自同州的黨代表票不能超過50張。

Politico報導,現代歷史上多數總統都尋求連任,但民主黨前總統詹森(Lyndon Johnson)因越戰爭議放棄連任,當時參與初選者有他的副總統韓福瑞(Hubert Humphrey)、時任參議員麥卡錫(Eugene McCarthy),初選期間羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy)遇刺身亡。韓福瑞在全代會贏得提名,當年11月的大選輸給共和黨尼克森(Richard Nixon)。

