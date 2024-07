最新賭盤：64％→61% 川普獲勝機率稍稍下跌

每日郵報(Daily Mail)報導,拜登 退選後,最新賭盤開出, 川普 獲勝機率為61%,比前一天下跌3個百分點。

PredictIt賭博網站指出,獲拜登支持出戰川普的副總統賀錦麗 勝選機率竄升11個百分點,但也只達38%。賭客判斷,她比一個月前拜登辯論大失利時,入主白宮的機率增加了12倍。

賭盤上出現的川普對手還有加州州長紐森和前第一夫人米雪兒‧歐巴馬等人。

由於記者和政治幕僚都不准投注,因此賭盤不能算是收集資料最齊全的選舉預測機構,不過賭盤經營者和投注客仍不失為可靠且準確的「預言家」。

期貨交易委員會一再試圖阻止PredictIt等政治賭盤的運作,唯獨這家賭盤網站仍遊走於法律邊緣,以「市場」研究的理由存在。

川普在2024年總統選舉的賭盤勝率,一開始就有-178,拜登宣布退選也只稍微動搖,到-156,也就是賭客下注的61%。上周賀錦麗可能替代拜登出戰川普消息傳出時,她的勝率是10比1,僅一成贏面。

不過,拜登自行宣布退選消息傳開,不到幾秒鐘,她的行情就大漲9個百分點,從上周竄升到17%。

行情變化最大的當然是拜登,從辯論後的48%暴跌到幾乎為零:100比1。儘管他已宣布不再當候選人,也已表明支持賀錦麗,PredictIt仍研判他有1%的機會連任成功。

Oddschecker.com上,有人買喜萊莉柯林頓的帳,說她當選總統的機率不是零,而是幾乎為零的100比1。PredictIt未把前第一夫人米雪兒列入賭盤,但她在Oddschecker.com的行情是+4300,比喜萊莉入主白宮的機會多了一倍。

密西根州長魏美桂(惠特默)在PredictIt上未列名,但在Oddschecker.com上為+6400,比米雪兒的機率還低。

紐森的行情未變,和20日一樣,為24比1。運輸部長布塔朱吉1%。

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV