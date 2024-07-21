若獲民主黨提名 賀錦麗vs.川普 前檢察長對上遭定罪前總統

副總統賀錦麗。（美聯社）

拜登 宣布退選後，副總統賀錦麗 表示將爭取民主黨提名，與共和黨總統候選人川普一決勝負。她過去長期擔任舊金山檢察官和加州檢察長，若獲提名，將對上遭刑事定罪的前總統川普。

59歲的賀錦麗（Kamala Harris）父母分別為非裔牙買加與印度移民，一旦代表民主黨角逐白宮，將是美國史上首位代表主要政黨競選總統的亞非裔女性。

賀錦麗生於加州犯罪率極高的東灣奧克蘭市（Oakland），畢業於加州大學 哈斯汀法學院（UC Hastings College of the Law，現更名為加州大學舊金山法學院）。曾任舊金山地方檢察官、加州檢察長，2016年當選加州聯邦眾議員。

川普。（路透）

她今天宣布爭取民主黨提名，矢言擊敗因「封口費案」被定罪的川普（Donald Trump），舊金山媒體形容這是「前檢察官對上前重罪犯總統」之爭。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天指出，賀錦麗若順利獲得提名，她可能的副手搭檔包括北卡羅來納州州長古柏（Roy Cooper）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）及肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）。

紀事報分析，賀錦麗在爭取支持上，面臨幾項不利和有利的因素。

賀錦麗2020年曾參選總統，但並未獲得家鄉選民廣泛支持。其中一大原因是大家對她立場不定的觀感。

加州近年因為犯罪、遊民等問題，陷入溫和派與進步派的勢力對抗。賀錦麗被視為遊走於兩派之間，因此她參選總統時，無法獲得兩派支持者的全力相挺。2019年底，她宣布退出總統選舉，退出前她在加州的民調僅排第4。

隨後，賀錦麗擔任拜登副手，面臨一系列重大挑戰，包括非法移民、及促進投票權，但是在這兩項議題上，她沒有取得任何關鍵進展，而遭共和黨抨擊。

6月底總統大選辯論後，拜登遭黨內逼宮，賀錦麗開始成為共和黨攻擊對象，共和黨全代會上，共和黨人以「邊境沙皇」（border czar）指責她造成邊境非法移民攀升。

美國專門培訓民主黨女性參選的組織Emerge的主席戈樂（A'shanti Gholar）指出，外界對她的負評，很大原因是她是第一個爭取大位的有色人種女性。

不過，賀錦麗若接替拜登競選的一大優勢，是她將承接拜登數千萬美元的競選資金。她已獲得許多民主黨人支持，儘管有部分重要人士尚未表態。

另外，賀錦麗在部分議題上比拜登更具說服力，如「墮胎權」。且在拜登辯論表現不佳後，賀錦麗就成為檯面上最有可能出線的人物，聲量日益增高。

紀事報指出，賀錦麗18日在北卡羅來納州競選時已強化她作為總統候選人的形象，對川普和共和黨猛烈回擊，「如果你推動的計畫剝奪了整體美國人的基本自由，你就無法說自己是支持團結的」。