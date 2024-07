若獲民主黨提名 賀錦麗vs.川普 前檢察長對上遭定罪前總統

拜登 宣布退選後,副總統賀錦麗 表示將爭取民主黨提名,與共和黨總統候選人川普一決勝負。她過去長期擔任舊金山檢察官和加州檢察長,若獲提名,將對上遭刑事定罪的前總統川普。

59歲的賀錦麗(Kamala Harris)父母分別為非裔牙買加與印度移民,一旦代表民主黨角逐白宮,將是美國史上首位代表主要政黨競選總統的亞非裔女性。

賀錦麗生於加州犯罪率極高的東灣奧克蘭市(Oakland),畢業於加州大學 哈斯汀法學院(UC Hastings College of the Law,現更名為加州大學舊金山法學院)。曾任舊金山地方檢察官、加州檢察長,2016年當選加州聯邦眾議員。

川普。(路透)

她今天宣布爭取民主黨提名,矢言擊敗因「封口費案」被定罪的川普(Donald Trump),舊金山媒體形容這是「前檢察官對上前重罪犯總統」之爭。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)今天指出,賀錦麗若順利獲得提名,她可能的副手搭檔包括北卡羅來納州州長古柏(Roy Cooper)、賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)及肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)。

紀事報分析,賀錦麗在爭取支持上,面臨幾項不利和有利的因素。

賀錦麗2020年曾參選總統,但並未獲得家鄉選民廣泛支持。其中一大原因是大家對她立場不定的觀感。

加州近年因為犯罪、遊民等問題,陷入溫和派與進步派的勢力對抗。賀錦麗被視為遊走於兩派之間,因此她參選總統時,無法獲得兩派支持者的全力相挺。2019年底,她宣布退出總統選舉,退出前她在加州的民調僅排第4。

隨後,賀錦麗擔任拜登副手,面臨一系列重大挑戰,包括非法移民、及促進投票權,但是在這兩項議題上,她沒有取得任何關鍵進展,而遭共和黨抨擊。

6月底總統大選辯論後,拜登遭黨內逼宮,賀錦麗開始成為共和黨攻擊對象,共和黨全代會上,共和黨人以「邊境沙皇」(border czar)指責她造成邊境非法移民攀升。

美國專門培訓民主黨女性參選的組織Emerge的主席戈樂(A'shanti Gholar)指出,外界對她的負評,很大原因是她是第一個爭取大位的有色人種女性。

不過,賀錦麗若接替拜登競選的一大優勢,是她將承接拜登數千萬美元的競選資金。她已獲得許多民主黨人支持,儘管有部分重要人士尚未表態。

另外,賀錦麗在部分議題上比拜登更具說服力,如「墮胎權」。且在拜登辯論表現不佳後,賀錦麗就成為檯面上最有可能出線的人物,聲量日益增高。

紀事報指出,賀錦麗18日在北卡羅來納州競選時已強化她作為總統候選人的形象,對川普和共和黨猛烈回擊,「如果你推動的計畫剝奪了整體美國人的基本自由,你就無法說自己是支持團結的」。

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV