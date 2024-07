拜登退選 民主黨怎麼辦？任命繼任者規則是什麼？

總統拜登 在數周來自民主黨 黨內的施壓下,宣布他退出2024年的總統選舉,整個美國總統選情局面也為此出現戲劇性急轉。

拜登點名支持副總統賀錦麗 ,不過還要等民主黨給予正式支持。

賀錦麗說:「我們的代表已準備好認真履行責任,迅速向美國人民交付一位候選人。」(路透)

拜登已欽點賀錦麗為接替他的候選人,民主黨尚未產生正式提名的人選。

如果民主黨都力挺賀錦麗,民主黨將避免內鬥爭,下個月在芝加哥舉行的黨代表大會也可免於出現意識形態上的裂痕。

拜登在支持賀錦麗時呼籲團結時,便說:「民主黨人,該是團結起來擊敗川普的時候了。我們一起來努力。」

尚不確定,但可能性不大。

據了解,密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)和加州州長紐森,這兩人呼聲高的繼任人選預料都會支持賀錦麗。

民主黨的贊助者也會發揮影響力。如果他們開始支持賀錦麗,億萬富豪索羅斯父子已表態支持賀錦麗,政客人物更有可能支持副總統以爭取更多競選財源。

如果賀錦麗獲得提名,魏美桂或紐森也有機會成為競選搭檔。

拜登的決定,不禁令人回想到詹森1968年3月也退出連任,震驚全國。當年他表示總統職位不應被「黨派分歧」所玷污,並將重點放在飽受爭議的越南戰爭上。

拜登可能會效仿詹森,專注於外交政策,可能促成以色列和哈瑪斯停火並鞏固對烏克蘭的支持,並為他的繼任者助選。

由於拜登在下個月的民主黨全國代表大會正式提名之前退選,民主黨全國代表大會(DNC)3,937名代表,可以自由投票,賀錦麗需要1,976名代表的支持才能獲得正式提名。

拜登和賀錦麗共用一個競選委員會,因此,如果賀錦麗成為提名人選,她將繼續擁有委員會資金的使用權。這個委員會在第2季籌集2.7億美元。

如果賀錦麗以外的其他人繼任拜登,競選團隊必須退款給捐款者,捐款者可以將資金轉用於支持新的候選人。

