拜登開家庭會議後拋「退選震撼彈」賀錦麗最後一刻才知道

總統、81歲拜登不敵民主黨內節節攀升的退選聲浪，最終放棄競選連任。(美聯社)

紐約時報報導，總統拜登 21日宣布退出2024年總統大選，並且表態支持副總統賀錦麗 出戰共和黨候選人川普，賀錦麗也是在最後一刻才得知拜登的重大決定。

一名知情人士透露，拜登直到昨晚都還打算參選到底，卻在21日下午1時45分突然告訴資深幕僚決定退選。

當時人在德拉瓦州利霍博斯海灘的拜登，打電話叫來心腹芮契提（Steve Ricchetti）與多尼隆（Mike Donilon）共同撰寫退選信，並且在發表前一分鐘才告知賀錦麗與白宮幕僚長茲恩茨（Jeffrey D. Zients）。

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士表示，拜登也照慣例在任何重大決定之前先召開家庭會議，隨後找來心腹擬定退選聲明。

接下來則馬不停蹄致電民主黨 內議員領袖，宣布按照「自己的方式」結束競選。

81歲拜登不敵黨內節節攀升的退選聲浪，最終放棄競選連任，並且支持賀錦麗成為民主黨總統候選人。拜登在聲明中表示，「我相信退選符合我的政黨與國家的最佳利益。擔任美國總統是我一生中最大的榮幸」。