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蛋白質攝取過量 暗藏5大健康風險

編譯陳韻涵／綜合報導
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多數成人攝取的蛋白質超過維持健康所需的份量。(美聯社)
多數成人攝取的蛋白質超過維持健康所需的份量。(美聯社)

高蛋白飲食風潮席捲全美，穀物麥片、爆米花到煎餅粉都標榜添加蛋白質，聯邦新版的倒三角飲食指南更將高蛋白食物擺在頂端，但研究指出，多數成人攝取的蛋白質超過維持健康所需的份量。

紐約時報報導，國際食品資訊委員會(IFIC)去年研究訪查3000名成人發現，71%受訪者努力增加蛋白質攝取量，比2022年的59%更多。

密蘇里大學醫學院醫學營養和運動生理學教授貝蒂娜‧米登多弗(Bettina Mittendorfer)表示，「蛋白質並非攝取愈多愈好」，當每日攝取量高於每公斤體重的1.2克時，就可能出現以下五種健康風險：

心臟病與第二型糖尿病

農業部訪查結果顯示，成人攝取的蛋白質約70%來自動物性食品，包括牛肉、雞肉與醃肉。專家指出，大量食用紅肉與加工肉類，與罹患心臟病及第二型糖尿病風險增加有關，因含大量飽和脂肪，會提高壞膽固醇的含量，加劇發炎與胰島素阻抗。

國家衛生研究院(NIH)2023年一項大型研究發現，每日多攝取100克紅肉，心臟病發的機率上升11%；每多攝取50克加工紅肉，風險暴增26%；無獨有偶，美國營養學會(ASN)同年研究發現，紅肉攝取量最高者罹患第二型糖尿病的風險，比攝取最少者高出40%。

●癌症

過量攝取紅肉與加工肉類與罹癌風險相關，尤其是大腸癌。有研究發現，高紅肉飲食與大腸癌風險增加30%相關，高加工肉類飲食則與風險增加40%相關。以蔬果、全穀物及植物性蛋白質為主的飲食型態，可降低罹癌及心血管疾病的風險。

●便秘及消化道問題

波士頓布萊根婦女醫院(BWH)營養師歐密拉(Marc O'Meara)指出，許多致力提高蛋白質攝取量的人，尤其是低碳飲食者，往往減少攝取高纖食物。

然而，膳食纖維對維持腸道健康與腸道菌叢平衡而言很重要，不僅促進規律排便，更能作為腸道微生物的養分，有助降低腸躁症等腸疾發生率。

●增肌減脂不運動反變胖

社群媒體廣泛流傳「高蛋白飲食有助增肌減脂」的說法，但醫生提醒，若未搭配足夠重訓，多餘熱量終將轉化為脂肪，可能適得其反而變胖。

●腎疾

腎臟功能正常者，蛋白質攝取過量的影響不大。不過全美超過七分之一的成人患有慢性腎病，大量代謝蛋白質會對腎臟造成額外負擔，加速腎功能衰退。

此外，過多的動物性蛋白質也會提高腎結石風險，但只要攝取充足水份，便能大幅降低此風險。

專家強調，蛋白質攝取的關鍵在於適量、選對來源，並搭配均衡飲食。

蔬果、全穀物及植物性蛋白質為主的飲食型態，可降低罹癌及心血管疾病的風險。(美聯社...
蔬果、全穀物及植物性蛋白質為主的飲食型態，可降低罹癌及心血管疾病的風險。(美聯社)

精華 FAQ

  • 專家提醒，當每日蛋白質攝取高於每公斤體重1.2克時，就可能不再只是足夠，而是走向過量，並提高多種健康風險。

  • 因為多數蛋白質來自紅肉與加工肉類，這些食物常含較多飽和脂肪，可能提高壞膽固醇、加劇發炎與胰島素阻抗。

  • 若攝取的蛋白質與總熱量超過身體需求，又沒有搭配足夠重訓消耗，多出的能量最後仍會轉成脂肪儲存，反而導致體重上升。

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