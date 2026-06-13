婚姻關係穩定有3益處 男性受益勝過女性

愈來愈多醫學研究指出，婚姻或穩定的伴侶關係，可能有益於心臟健康、心理狀態與癌症預防。圖為今年情人節在紐約完成終身大事的一對新人。(路透)

無論是戀愛關係、友誼或親情，人際關係對人類的整體健康與幸福感影響深遠。愈來愈多醫學研究指出，婚姻或穩定的伴侶關係，可能會對心臟健康、心理狀態與癌症預防帶來健康益處。

華盛頓郵報 報導，德州大學戴爾塞頓醫療中心(Dell Seton Medical Center)急診醫生香農‧馬庫斯(Shannon Markus)指出，「已婚人士往往更長壽，健康生活的平均時間也更長。」

馬庫斯認為，較健康的人本身就更容易步入婚姻並維持婚姻關係，但婚姻本身帶來的社會支持、減少孤獨感與規律生活習慣同樣功不可沒；不過，並非所有婚姻都能帶來健康紅利，「長期穩定的婚姻與死亡風險下降有關，但短命婚姻並無助健康，尤其是婚姻關係長期處於壓力之下或情感疏離的情況下」。

1.心臟健康：有人督促你就醫

在心血管疾病 方面，婚姻的保護效果尤其明顯。

俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心(Wexner Medical Center)的心臟專家哈森(Lauren Hassen)表示，比起不在婚姻關係內的人士，已婚者罹患心血管疾病的機率明顯較低，包括中風與心臟病 。

耶魯大學醫學院醫學與精神病學教授斯莫德倫(Kim Smolderen)解釋，婚姻在某種程度上是社會支持的其中一項指標，「我們知道社會支持可以降低與健康相關的風險，包括心血管疾病」。

2.心理健康：陪伴的正向力量

美滿婚姻對心理健康具備正面效益，洛杉磯索特爾心理治療集團(Sawtelle Psychotherapy Group)治療師黑爾(Mitchell Hale)指出，婚姻透過陪伴、情感與財務支持建立穩定感，與摯愛共築生活，對心理健康非常有幫助。

他說：「這些因素有助於我們在日常生活中培養快樂、親密、歡笑等積極正向的情緒和體驗。」

黑爾強調，婚姻維持的要素包括尊重、誠實、有效溝通與情緒調節能力，這適用於所有穩定的伴侶關係。

馬庫斯指出，已婚男性在健康益處受益多於女性，這可能是與男性婚後降低涉入高風險行為有關，而在異性戀關係中，妻子經常承擔更多的健康監督的責任。

3.癌症預防：保健與篩檢

今年4月初發表於癌症研究社區(Cancer Research Communications)期刊的研究指出，婚姻與癌症風險低有關聯。

這項研究由邁阿密大學醫學院主導，研究人員分析12個州、超過1億370萬人橫跨八年的健康數據，結果發現未婚男女的癌症病發率高於曾有婚姻關係的群體。

邁大西爾維斯特綜合癌症中心(Sylvester Comprehensive Cancer Center)癌症流行病學教授、該研究通訊作者皮涅羅(Paulo Pinheiro)表示，婚姻本身並不能直接預防癌症，但似乎能對社會、行為、生殖與醫療照護等相關因素產生影響。

皮涅羅比喻，「婚姻提供非正式的『健康管理經理』，協助控制對方抽菸喝酒等行為，鼓勵更健康的生活習慣，並敦促人們參與預防保健和篩檢。」

斯莫德倫補充，目前大多數婚姻與健康相關的研究，仍以異性戀伴侶為主要研究對象，同性伴侶關係是否同樣具備上述健康益處，尚待更多研究探討。