不只減重…服用GLP-1藥物改變6件事 會有胰妥讚口臭、降低性欲

全球愈來愈多人使用「胰妥讚」(Ozempic)等類胰高血糖激素胜肽-1(GLP-1)藥物，科學界對其療效、風險與影響也有更深刻的認識。(路透)

全球數千萬人正在使用「胰妥讚」(Ozempic)等類胰高血糖激素胜肽-1(GLP-1)藥物，宛如一場史無前例、規模空前的大型實驗，使用者的身體變化數據規模大幅超越傳統臨床試驗。隨著GLP-1藥物迅速普及，科學界對其療效、風險與影響也有更深刻的認識。

紐約時報 報導，紐約大學朗格尼綜合肥胖研究專案主任梅蘭妮‧傑伊( Melanie Jay)於7日在紐奧良舉行的「美國糖尿病 協會」年會期間表示，「當新藥問世時，我們需要時間學習如何使用它，而GLP-1藥物則是即時更新。」

科學家根據GLP-1藥物使用者回報的身心變化，歸納出以下六點：

1.療效多元

GLP-1藥物最初獲准用於治療第二型糖尿病，後來擴及肥胖症，如今適應症再拓展至降低心臟病 發作風險、改善睡眠呼吸中止症、治療嚴重肝病與腎臟病等。研究人員認為，部分療效無關體重下降，可能源自藥物抑制慢性發炎的機制。

科學家正積極探索GLP-1藥物治療新冠肺炎後遺症與各類成癮疾患方面的潛力，初步證據顯示服藥者抽菸喝酒的量皆減少，但科學界仍需更大規模的臨床試驗才能下定論。

2.停藥後體重反彈，但未必全部回來

臨床數據顯示，使用注射型GLP-1藥物約72周後，受試者平均可減掉原體重的15%至20%，但實際數據落在8%至17%之間，落差部分源於許多人因副作用或費用緣故而中途停藥。

一項涵蓋逾18萬名病患的分析發現，泰半服用司美格魯肽(semaglutide)或替爾泊肽(tirzepatide)的對象，在停藥兩年後仍維持部分減重成果，甚至繼續瘦。

克利夫蘭診所研究藥物的「價值醫療研究中心」研究員加索揚(Hamlet Gasoyan)指出，停藥者仰賴高強度運動、減重手術，或改用較平價的複方藥等方式來維持減重成果。

3.效果因人而異

約10%的服藥者減重幅度不到5%，另有少數「超級反應者」體重在短期內顯著下降。

科學家推測，基因及飲食愉悅感，可能是造成個體差異的關鍵。

4.副作用不容忽視

臨床試驗已知服用GLP-1藥物會出現惡心、疲勞、嘔吐、腹瀉等副作用外，隨著使用人口增加，更多罕見問題陸續浮現；因食欲遭抑制導致水喝不夠引發的「胰妥讚口臭」，以及快速減脂導致的臉部凹陷的「胰妥讚臉」在社群引發討論。

華盛頓大學醫學副教授、肥胖症專家哈根(Scott Hagan)表示，部分病患出現落髮情況，可能與體重驟降有關。

另有少數研究顯示GLP-1藥物可能與某種罕見眼疾發病風險略增有關，以及少數嚴重營養不良及胰臟炎個案。

此外，肌肉流失也很普遍，年輕健康的病患可透過重訓與高蛋白飲食補充，但高齡病患可能因此導致體力衰退，增加跌倒風險。

5.影響擴及心理與交際

許多人分享瘦身藥物對身心靈的影響，包括形象改變、自信提升、活動力更佳，但也有部分人反映性欲下降。

劍橋大學研究員瑪麗‧斯普雷克利(Marie Spreckley)指出，部分病患對食物意興闌珊，不再參加聚餐集會，少數病患則變得遲鈍或精神萎靡。

6.研究持續

胰妥讚上市至今不到十年，這場全球性的實驗仍在進行。隨著服藥人口增加，科學研究不斷深入，GLP-1藥物對人類健康、生活及心理層面的長遠影響將逐漸明朗。

全球有數千萬人都在使用類胰高血糖激素胜肽-1(GLP-1)藥物，其中包括許多例如網球天后小威廉絲在內的知名人物。(路透)