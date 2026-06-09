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野生魚還是養殖魚？買海鮮其實沒你想得那麼簡單

編譯馬雯婷／綜合報導
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在全國各地的海鮮櫃檯前，消費者經常為買野生捕撈魚或養殖魚而困惑。(美聯社)
在全國各地的海鮮櫃檯前，消費者經常為買野生捕撈魚或養殖魚而困惑。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：野生與養殖海鮮並無絕對優劣，關鍵在來源與供應商可信度。
  • 重點二：養殖魚並非一概較差，不同養殖場管理方式與市場需求各異。
  • 重點三：鮭魚不論野生或良好養殖，汞含量都低，都是相對理想選擇。

在全國各地的海鮮櫃檯前，消費者經常面臨一道選擇題：究竟該購買野生捕撈魚，還是養殖魚？

紐約郵報報導，一般而言，野生捕撈魚常被視為較高級的選擇；相較之下，養殖海鮮則因價格較低、供應穩定而更容易取得。

部分支持野生魚的人認為，養殖魚不僅品質較差，對環境也較不友善。不過，養殖海鮮至今仍在市場上受到歡迎。事實上，這場關於野生與養殖海鮮的爭論，遠比許多消費者想像的更加複雜。

佛羅里達州海鮮經銷公司BSF的執行副總裁弗里施(Mark Frisch)表示，外界最大的誤解之一，就是將所有養殖海鮮簡化成「好」或「壞」的二分法。

他接受福斯數位新聞訪問時指出，「就像其他蛋白質來源一樣，不同養殖場有不同的經營方式，而各自也都有對應的市場需求。」

他認為，消費者最重要的是信任產品來源與供應商，同時也應主動了解相關資訊。「關鍵在於，你是否信任供應商以正確方式採購產品，同時自己也願意做一些功課、多了解背後資訊。」弗里施指出，市面上繁多的標籤、認證與魚種，也讓許多消費者在選購海鮮時感到困惑。

他表示，「海鮮並沒有一套簡單、統一的標準。我們不像其他蛋白質產品那樣，擁有類似農業部(USDA)有機認證的明確制度可供消費者參考。」

亞利桑納州小兒科醫師斯特魯布醫師(Dr. Kristin Struble)表示，野生魚類因天然飲食的關係，通常具有較理想的 Omega-3與Omega-6脂肪酸比率。

她指出，養殖魚通常以玉米、大豆及其他植物性飼料餵養。部分養殖魚還會額外添加蝦紅素(astaxanthin)補充劑，以增強魚肉的粉紅色澤。

斯特魯布表示，「蝦紅素本身也是野生鮭魚中天然存在的抗氧化物，養殖業所使用的合成版本，目前已被FDA認定為安全。」

不過，她也提醒消費者留意部分野生魚類可能存在較高的汞含量，例如大目鮪與旗魚。相較之下，鮭魚則屬於低汞魚類。

她補充說，「鮭魚無論來自野生捕撈，或是管理良好的養殖來源，汞含量都非常低，是相當理想的選擇。」

養殖海鮮則因價格較低、供應穩定而更容易取得。圖為一條大西洋鮭魚從緬因州養殖場的水...
養殖海鮮則因價格較低、供應穩定而更容易取得。圖為一條大西洋鮭魚從緬因州養殖場的水中躍出。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為不同養殖場的管理、飼料與品管差異很大，不能把所有養殖海鮮都視為同一類型；而野生魚也不一定永遠更安全或更優質，仍要看魚種與來源。

  • 最重要的是確認產品來源是否可信，了解供應商的採購方式，同時留意標籤、認證與魚種資訊。文章也提醒，海鮮不像部分食品有單一明確制度可直接判斷。

  • 大目鮪與旗魚等野生魚類可能有較高汞含量，需要特別留意；相較之下，鮭魚不論是野生捕撈或管理良好的養殖來源，汞含量都很低，屬於較理想的選擇。

佛羅里達州 農業部

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