不是放冰箱就不會壞 5種過期調味醬吃下肚恐生病

美乃滋在開封後，安全食用期限約為兩個月。（美聯社）

根據專家說法，一些常見的家庭調味醬在過期後可能會變得危險。除了味道變差、甚至散發難聞氣味之外，已開封且在冰箱放置過久的調味醬，還可能引發疾病。

「眾生相」(People)雜誌報導，以下是幾種應該檢查是否過期、風險最高的調味醬。

1.美乃滋 未冷藏最好丟棄

農業部 (USDA)表示，美乃滋(Mayonnaise)在開封後，安全食用期限約為兩個月。不過，如果已開封的美乃滋整天放在室溫下、未經冷藏，那麼最好還是直接丟棄。

由於美乃滋及其他以美乃滋為基底的產品含有大量生雞蛋 ，若長時間置於室溫下，或在冰箱中存放超過標示期限，會提高感染食源性疾病(例如沙門氏菌)的風險。而當它過了最佳食用狀態時，你大概也會察覺到味道與氣味有所改變。

任何含有美乃滋的食品，一旦過期都應該丟棄。這也包括塔塔醬(tartar sauce)、蒜味美乃滋(aioli)等沾醬，因為它們同樣以美乃滋為基底，也屬於容易快速變質的高風險食品。

未開封的美乃滋保存期限約為三到四個月。農業部也表示，美乃滋不應冷凍保存。

2.沙拉醬 保存期限兩個月

許多奶油類沙拉醬(Salad Dressings)含有雞蛋或乳酪類成分，如果超過標示的保存期限仍未丟棄，就很容易腐敗並增加細菌滋生的風險。沙拉醬在開封後的保存期限大約也是兩個月。

如果油性沙拉醬吃起來比平常更苦，這通常是因為氧化所造成，可能代表該換一瓶了。

如果沙拉醬聞起來有異味，也表示它已經不新鮮。專家說，這是因為當沙拉醬變質時，某些酵母菌會產生氣體，同時形成異味或不正常的味道。而且自製沙拉醬通常比市售產品更容易變質。

像番茄醬之類的高糖醬料一旦開封後，大約只有六個月的安全食用期。（美聯社）

3.高糖醬料 開封留意發霉

根據農業部的說法，許多市售醬料，例如番茄醬、烤肉醬和經常搭配海鮮的雞尾酒醬(cocktail sauce)，都含有高糖防腐成分，未開封的高糖醬料在儲藏室中可保存長達12個月。一旦開封後，大約只有六個月的安全食用期，之後醬料就可能開始發霉。

為了避免食用已經變質的醬料，應留意是否出現變色、異味，或毛茸茸狀的黴菌生長。

4.含醋調味醬 最多冰一年

冰箱裡的許多調味醬，很可能都含有某種形式的醋。高醋含量的醬料，例如黃芥末醬(mustard)和伍斯特醬(Worcestershire sauce)，未開封時在儲藏室中可保存長達三年；但一旦開封並開始冷藏後，保存期限通常只有約12個月。

5.醬油 若不常使用放冰箱

醬油的保存期限也比其他常見醬料更長。未開封的醬油可安全保存長達三年。不過在開封使用後，仍有建議的食用期限。專家指出，醬油可以在室溫下保存。不過，如果不常使用，最好還是放進冰箱，以延長品質。

醬油應在開封後一年內使用完畢。同時也要留意是否出現陳腐氣味，因為即使醬油含鹽量高，仍然有細菌滋生的可能。