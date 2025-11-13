治病20年 心臟科醫師：9食物別碰

含糖早餐麥片標榜有益健康，其實多是偽裝的甜點。（美聯社）

心臟病 專科醫師博杰拉吉(Dr. Sanjay Bhojraj)有長達20年治療心臟病、動脈阻塞和代謝功能障礙的豐富臨床經驗，他發現，即使規律運動、能夠控制壓力，心臟還是會出問題，而這多是因為日常飲食；為此他列出九大危險食品，即使付錢讓他吃都會拒絕到底。

博杰拉吉親眼目睹以下九類食品對人體心臟有極大危害。

1.含糖早餐麥片：標榜有益健康，其實多是偽裝的甜點。早餐吃了會血糖 飆升，上午10點左右昏昏沉沉。還會導致胰島素激增、新陳代謝加速，久而久之損害血管系統。有些病人有胰島素抗性、慢性疲勞和心血管併發症，都與習慣吃這類早餐有關。

2.加工熟食肉類：通常用硝酸鹽和亞硝酸鹽保存，在體內易轉化為致癌物，還會讓血壓升高、長期損傷動脈。

3.汽水和能量飲料：導致血糖飆升、腎上腺超負荷運轉、體內充斥發炎物質。「低熱量」版更糟，人工甜味劑會破壞腸道菌群，危及新陳代謝和心臟健康，進而加速衰老。

4.油炸速食和狂歡節小吃：熱狗、漏斗蛋糕和炸薯條這類油炸食品都是用工業種子油烹製，這種油在高溫下會氧化，形成有毒副產品並嵌入動脈壁，導致斑塊積聚並增加高血壓、中風 和心臟病風險。

5.白麵包和精緻碳水化合物：精緻碳水化合物除去穀物中的纖維、礦物質和營養成分，剩下的部份在體內會變成糖的替代品，接著會迅速分解，導致血糖飆升，讓身體虛弱、脂肪堆積和胰島素阻抗，罹患第2型糖尿病和心血管疾病的風險隨之增加。

6.人造奶油和假奶油醬：許多人造奶油含有反式脂肪，導致低密度脂蛋白(LDL)膽固醇升高、高密度脂蛋白(HDL)膽固醇降低、人迬而動脈硬化並損害血管內皮細胞。

7.高度加工的植物肉：多半經過超加工，含鈉、發炎油以及甲基纖維素和大豆分離蛋白等合成添加劑。

8.高鈉罐頭湯：一杯罐頭湯鈉含量可能達到每日鈉攝取量80%到100%，恐導致血壓升高、加重腎臟負擔、增加心臟衰竭風險。

9.調味咖啡奶精：通常是化學混合物，含有氫化油、人工香料和添加糖，久而久之恐引發發炎和動脈斑塊。