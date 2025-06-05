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健康活到85歲…「超級老人」長壽關鍵 醫師找到了

記者顏伶如／綜合報導
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托波爾發現，接受阻力訓練之後身體比以前更強壯，感覺極棒，平衡感與體態也都變得更好；示意圖，非當事人。（美聯社）
托波爾發現，接受阻力訓練之後身體比以前更強壯，感覺極棒，平衡感與體態也都變得更好；示意圖，非當事人。（美聯社）

華盛頓郵報21日報導，70歲心臟病醫師托波爾(Eric Topol)從53歲開始研究為何有些人能夠成為既健康又長壽的「超級老人」(Super Agers)，多年研究結論如今納入日常生活。他說，如果活到85歲且沒有任何老年疾病，人生就算是中了頭獎(hit the jackpot)，「我正朝著這個目標努力」。

70歲的心臟病醫師托波爾說，運動對延緩老化的效果最大。（取自領英網站）
70歲的心臟病醫師托波爾說，運動對延緩老化的效果最大。（取自領英網站）

托波爾是加州拉荷亞(La Jolla)斯克里普斯轉化醫學研究院(Scripps Research Translational Institute)創辦人。最初開始研究「超級老人」的長壽關鍵時，托波爾認為可能與基因有關，與研究團隊花了六年時間，針對沒有重大慢性疾病的1400名80歲以上老人進行基因排序，卻發現「超級老人」基因相似極少。

托波爾根據數百項有關健康、疾病與老化的醫學研究，彙整延年益壽的養生之道並發表於新書。他說，未來可能出現先進藥物、生化技術與人工智慧(AI)科技，延緩老化過程，不過某些日常生活習慣的改變，也有助於達到「超級老人」的目標，包括避免加工食品等飲食健康的改善，以及要有充足睡眠，例如睡滿七小時。

不過，托波爾以自身經驗表示，有一項生活習慣的改變對延緩老化的效果最大，遠遠超過其他因素，就是運動。

他說，身為心臟病醫師，數十年來一直鼓勵病人每天至少要有30分鐘有氧運動，後來則從實例當中發現，阻力訓練(resistance training)以及握力(grip strength)跟健康老化之間有著高度關聯。

托波爾以自身經驗表示，大約一年前還是個手無縛雞之力的人，從來不曾鍛鍊任何肌肉，只有腿部肌肉因為常騎自行車、爬山、步行獲得鍛鍊。他說，接受阻力訓練之後身體比以前更強壯，感覺極棒，平衡感與體態也都變得更好。

他說，阻力訓練不必找教練，從網路上就可以找到實用的好資料。他說，由於擔心受傷，最初有找教練，每周鍛鍊數次，現在改為一個月鍛鍊一次。

他表示，不管任何年齡都可以開始鍛鍊肌肉，永遠不會太遲。他表示，以前每周六天做30分鐘到40分鐘有氧運動，如今減少為每周四天並搭配阻力訓練。

托波爾說，數據顯示，隨著年齡增長，許多人變得愈來愈與世隔離，「這對健康老化並沒好處」。他說，接近大自然有益健康，如果能找朋友一起到自然環境走走，就能一舉數得。

心臟病 加州 華盛頓郵報

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