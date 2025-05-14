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美式經典早餐逐漸式微 背後原因讓人驚訝

記者馬雯婷╱綜合報導
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經典的美式早餐仍是全美各地餐廳菜單上的招牌之一，例如連鎖餐廳Denny's的「經典美式大滿貫」早餐。(取自Denny's官網）
經典的美式早餐仍是全美各地餐廳菜單上的招牌之一，例如連鎖餐廳Denny's的「經典美式大滿貫」早餐。(取自Denny's官網）

經典的美式早餐由雞蛋、培根、吐司、咖啡、柳橙汁與牛奶組成，數十年來一直是一天開始的受歡迎餐點，熱騰騰、豐盛又有飽腹感，至今仍是全美各地餐廳菜單的招牌之一，例如連鎖餐廳Denny's的「經典美式大滿貫」（All-American Slam）早餐。

現代人生活節奏快，沒有時間準備豐盛早餐，更遑論慢慢享用。（美聯社）
現代人生活節奏快，沒有時間準備豐盛早餐，更遑論慢慢享用。（美聯社）

但是雅虎新聞網報導，如今的美式早餐正面臨重重挑戰：美國的柳橙汁供應短缺，加工肉品對健康不利，雞蛋價格上漲，咖啡價格也飆升，許多人無法消化牛奶。再者，現代人沒有時間準備這麼一頓大餐，更遑論慢慢享用。經典美式早餐雖尚未絕跡，但已逐漸式微。

美國早餐的形成有其歷史脈絡，其中「便利性」與「行銷」是關鍵因素。雞蛋與豬肉早在18世紀末就已廣泛出現在美國人的飲食中，但「培根配雞蛋」成為固定組合，則是源於1920年代的一場成功行銷。

從烹飪角度來看，經典美式早餐的成功在於風味與口感的多層次融合。營養師兼食譜開發者哈斯（Sara Haas） 解釋，「雞蛋滑順帶鹹但不過重，搭配酥脆香鹹的培根，形成強烈對比。再加上微焦的吐司帶出微微甜味，你就擁有了鹹、甜、滑順與酥脆兼具的黃金組合，這是許多經典料理吸引人的關鍵。」

盡管這些經典元素仍未完全消失，美國人的早餐習慣已明顯轉變，原因包括：

1、生活節奏快：做早餐需要花費很多時間。工業革命與女性投入職場的增加，使家庭主婦減少。如今雙薪家庭仍常感入不敷出，誰來做早餐成了難題。

2、便捷為主：從1890年代出現的冷麥片開始，快速、省事的早餐方式大受歡迎。

3、不吃早餐的人變多了：專家認為，間歇性斷食的流行正在扼殺早餐文化。聯邦疾病防治中心（CDC）表示，約15%的美國人經常跳過早餐。

4、牛奶銷量下降：2024 年一項調查指出，31%的美國人很少或從不喝任何形式的牛奶，而Z世代則與植物奶的興起有關。

5、健康意識提高：雖然培根好吃，但人們普遍知道加工肉類會增加高血壓、心臟病與第二型糖尿病的風險。研究顯示，只要減少30%的培根攝取，就能降低相關健康風險。

6、價格上漲：雞蛋、咖啡與冷凍濃縮柳橙汁的價格都大幅上升。根據華爾街日報，濃縮柳橙汁價格在過去五年漲了近90%。

雞蛋 牛奶 聯邦疾病防治中心

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