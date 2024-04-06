221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

蟬的成年生命期僅占漫長一生的0.5%，其餘99.5%的時間都在地下度過。(路透)

中西及南部17州喜歡午睡的人心理要有準備，今年夏天兩種潛伏地下的蟬將罕見同時出土齊鳴，為數逾兆，擾你午睡。有些地方，這個月開始就會聽到蟬鳴唧唧，看到牠們高聲喧鬧、歡愉交配，完成傳宗接代的任務後，結束在地上的短暫一生。

其中一種蟬集中在中西部各州，另一種遍布南部及中西部，這兩種分別每17年和13年出土繁衍的蟬，將同時進入生命旺盛期，橫跨全美17州，據專家估計，總數將超過1兆隻。

喬治華盛頓大學昆蟲學家利爾(John Lill)說，蟬的成年生涯只有短短幾個禮拜，完成傳宗接代使命後，就回歸天地。「總計牠們的成年生命期僅占漫長一生的0.5%時間，其餘99.5%的時間都在地下度過。」

昆蟲專家表示，今年夏天有兩種潛伏地下的蟬將罕見同時出土齊鳴，為數超過一兆隻，範圍包括中西部及南方17個州。(路透)

而兩種蟬同一年度出土大鳴大放交配產卵的情形，要221年才出現一次，上一次發生在1803年，史密森國家自然歷史博物館 昆蟲學家蕭克利(Floyd Shockley)說，那年是傑佛遜在當總統，美國從法國手上買下路易斯安納州 。

蟬的幼蟲已開始出現，接下來幾周，最南部的路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬和喬治亞等州會出現第一波成蟬，再接下來數周，逐漸往北擴散，將有成群蟬隻唧唧作響，盤據枝頭，最後一批在7月底之前，將完成牠們燦爛的地上生涯。

聽我把春水叫寒，看我把綠葉催黃。(路透)

蟬是體型較大的昆蟲，長約1至2吋，軀殼堅硬，複眼，有薄膜般的羽翼，齊鳴的時候，有人認為聲音聒噪，擾人午後的清眠。愛好大自然的人，則認為是大自然的協奏曲。