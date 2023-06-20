FDA：秋季新冠升級版疫苗 鎖定XBB1.5病毒株

聯邦食品暨藥物管理局已要求疫苗製造商，其生產的秋季新冠升級版疫苗應該鎖定XBB1.5病毒株。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )日前指示疫苗製造商，其生產的秋季新冠升級版疫苗應該鎖定XBB1.5病毒株。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的數據，XBB1.5目前占所有感染病例的40%。

疫苗製造商一直致力研發針對XBB病毒株的疫苗，預計將於夏季末準備完成；疫苗公司代表15日向FDA的顧問小組表示，能夠搶在其他潛在病毒株出現前提供XBB.1.5疫苗。

FDA顧問小組上周在會議上表決，一致贊成疫苗僅針對XBB病毒株。

FDA的最新指令代表新冠疫苗將進行第二次升級，最初版本的疫苗針對原始病毒株，而目前使用最多的疫苗則針對原始預苗及早期的omicron病毒變異株BA.4、BA.5。

但這些疫苗對預防重症的保護力會隨著時間減弱，而且先前流行的原始病毒株與omicron變異株也不再盛行。

針對XBB.1.5病毒株的疫苗有一定的風險，因為病毒經常突變以躲避免疫系統，XBB.1.5也可能不是秋冬主要流行的病毒株。

這一策略類似於科學家每年研發流感疫苗 的方法，儘管XBB不同的病毒株彼此足夠相似，即使疫苗不完全吻合，但也足夠相近，能提供預防住院及重症的交叉保護力。

FDA和CDC未來的挑戰將是決定何時該告知醫療人員，停止為人接種當前版本的疫苗。

此外，衛生官員也必須大力推廣，說服大眾接種新疫苗，自去年升級版疫苗推出以來，僅17%國人接種二價補強針。