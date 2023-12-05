我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

共和黨總統初選 柏根宣布退選

記者張聲肇／綜合報導
北達科他州長柏根因全國民調支持率未能達標，4日宣布退出共和黨內總統初選。(美聯社)
北達科他州長柏根因全國民調支持率未能達標，4日宣布退出共和黨內總統初選。(美聯社)

共和黨總統初選又一人退出競賽，北達科他州州長柏根(Doug Burgum)因全國民調支持率未能達標，4日宣布退選，並對共和黨「輕視」愛阿華和新罕布夏兩個最早舉行初選的州民，表示不滿。

靠軟體致富而從政的柏根發明捐款1元換取20元「拜登通膨卡」募款法，輕易踏過捐款人數的初選門檻，也在初選州有不錯的表現，得以參加頭兩輪辯論。但全國民調絲毫沒有起色，以致不能參加第三輪辯論。即將在6日舉行的第四輪辯論，他可能還是拿不到門票，因此宣布退選。

他批評共和黨全國委員會在離愛阿華和新罕布夏兩州初選好幾個月前，就「降低競爭，限縮新觀念」，把參賽人數降到最低，「這些武斷的標準，讓東西兩岸大媒體市場捧出來的候選人，占盡美國內陸候選人的便宜。」

他認為他得不到全國媒體的注意，最大原因就是川普享盡了媒體光環。

前副總統潘斯、南卡州參議員史考特、電台節目主持人艾爾德(Larry Elder)、企業家強生(Perry Johnson)、前德州聯邦眾議員賀德(Will Hurd)和邁阿密市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)已陸續退出共和黨初選。

聯邦選舉委員會資料顯示，柏根從3月到9月籌得1510萬元競選經費，投入1220萬元。支持他競選的超級行動委員會今年上半年就募得1100萬元。

8月在密爾瓦基舉行的首次辯論會前一天，他扭傷了腳，差點無法參加。他事後告訴媒體，從頭到尾他單腳站立撐到底。之後，他穿特殊鞋、騎著「膝蓋自行車」(knee cycle)跑行程。

2016年，還是政治素人的柏根，以黑馬之姿擊敗長期擔任北達州檢察長的對手，當選州長，如今是第二任，明年可能爭取第三任。

共和黨 民調 拜登

上一則

保守派針對少數族裔 清查選民資格

下一則

普度製藥破產聲請 最高院兩難

延伸閱讀

民調未達標… 北達科他州長宣布退出共和黨總統初選

民調未達標… 北達科他州長宣布退出共和黨總統初選
白宮示警美方援烏資源年底將耗盡 恐提高俄軍勝算

白宮示警美方援烏資源年底將耗盡 恐提高俄軍勝算
川普競選找女性搭檔？ 南達科他州長諾姆排第一

川普競選找女性搭檔？ 南達科他州長諾姆排第一
挺川？保守派智庫「傳統基金會」幫忙挑選下一屆共和黨執政團隊

挺川？保守派智庫「傳統基金會」幫忙挑選下一屆共和黨執政團隊

熱門新聞

一位來自邁阿密的79歲菲律賓裔婦女余路易莎(Luisa Yu，音譯)最近完成了她的人生心願：遊覽完全球的193個國家。圖為她今年剛剛去完塞爾維亞(Serbia)，是她旅程的最終站。(截取自Luisa Yu Instagram)

79歲亞裔婦完成人生夢想 遊覽完全球193個國家

2023-11-30 16:02
電動車補助新法規出爐。（美聯社）

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

2023-12-01 18:28
家長拿錢給成年兒女，最常見的是購買食物。(Getty Images)

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

2023-11-29 11:50
已接受臨終關懷護理10個月的前總統吉米卡特坐輪椅到場，蓋著一條印有妻子臉龐的毯子。(路透)

最後1里路…卡特夫人悼念式 進入臨終關懷的卡特堅持出席

2023-11-28 17:57
2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文，現正在亞歷桑納州聯邦監獄服刑，日前遭一名墨西哥黑幫受刑人持自製利器連刺22下，經緊急送醫後，目前情況穩定。(美聯社)

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

2023-12-01 21:23
新州多佛市(Dover)女童德克蘭洛佩茲(Declan Lopez)的IQ有138。(截取自6ABC Philadelphia YouTube頻道)

18個月大時就會用中文數數 新州6歲童測出IQ138

2023-12-01 14:04

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議