罹失智症 96歲卡特妻居家安寧照護
有線電視新聞網(CNN)報導，前總統卡特(Jimmy Carter)家屬17日宣布，前第一夫人羅莎琳(Rosalynn Carter)已開始在喬治亞州平原鎮(Plains)家中接受安寧照護。
卡特孫子傑森(Jason Carter)透過卡特中心(The Carter Center)發布聲明表示：「她和卡特總統兩人都和家人在一起，卡特家族要求保有隱私，對於各界給予的關愛和支持，深表感謝。」
羅莎琳今年8月才歡度96歲生日，早在5月間，卡特中心即宣布羅莎琳罹患失智症，不過17日的聲明，並未透露更多莎琳健康狀況細節。
在羅莎琳接受安寧照護消息傳出後，現任第一夫人吉兒(Jill Biden)立刻透過聲明表示：「他們(卡特夫婦)同時受到家人與愛的包圍，這是多麼幸運的事。」
報導指出，高齡99歲的前總統卡特於今年2月起，即開始接受安寧照護，卡特夫婦是婚姻維繫最久的第一家庭，於今年7月，慶祝77周年結婚紀念。
羅莎琳是一位人道主義和心理健康宣傳者，在卡特任期結束後，和丈夫共同創立卡特中心，以宣揚世界和平與健康為己任；其共同友人吉兒·史塔基(Jill Stuckey)曾對CNN透露，卡特對妻子的信任「遠勝他人」，並強調：「我不知道若沒有羅莎琳，卡特能否成為總統。」
卡特在2015年出版的回憶錄「充實的一生：九十歲回憶錄」(A Full Life：Reflections at 90)，對於自身健康充滿信心並坦承「為無可避免的逆境作好準備」。
卡特夫婦的孫子賈許(Josh Carter)今年8月向「眾生相雜誌」(People Magazine)表示：「很明顯，我們來日無多。」並透露：「她仍然知道我們是誰，多數時候我們仍是一家人。」
1927年出生的羅莎琳是美國史上第二高齡的第一夫人，前第一夫人貝絲·杜魯門(Bess Truman)於1982年以97歲高齡去世。
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