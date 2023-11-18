罹失智症 96歲卡特妻居家安寧照護

繼高齡99歲的前總統卡特之後，剛過96歲生日的卡特夫人羅莎琳也已開始在喬治亞州平原鎮家中接受安寧照護。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，前總統卡特 (Jimmy Carter)家屬17日宣布，前第一夫人羅莎琳(Rosalynn Carter)已開始在喬治亞州 平原鎮(Plains)家中接受安寧照護。

卡特孫子傑森(Jason Carter)透過卡特中心(The Carter Center)發布聲明表示：「她和卡特總統兩人都和家人在一起，卡特家族要求保有隱私，對於各界給予的關愛和支持，深表感謝。」

羅莎琳今年8月才歡度96歲生日，早在5月間，卡特中心即宣布羅莎琳罹患失智症，不過17日的聲明，並未透露更多莎琳健康狀況細節。

在羅莎琳接受安寧照護消息傳出後，現任第一夫人吉兒(Jill Biden)立刻透過聲明表示：「他們(卡特夫婦)同時受到家人與愛的包圍，這是多麼幸運的事。」

報導指出，高齡99歲的前總統卡特於今年2月起，即開始接受安寧照護，卡特夫婦是婚姻維繫最久的第一家庭，於今年7月，慶祝77周年結婚紀念。

羅莎琳是一位人道主義和心理健康 宣傳者，在卡特任期結束後，和丈夫共同創立卡特中心，以宣揚世界和平與健康為己任；其共同友人吉兒·史塔基(Jill Stuckey)曾對CNN透露，卡特對妻子的信任「遠勝他人」，並強調：「我不知道若沒有羅莎琳，卡特能否成為總統。」

卡特在2015年出版的回憶錄「充實的一生：九十歲回憶錄」(A Full Life：Reflections at 90)，對於自身健康充滿信心並坦承「為無可避免的逆境作好準備」。

卡特夫婦的孫子賈許(Josh Carter)今年8月向「眾生相雜誌」(People Magazine)表示：「很明顯，我們來日無多。」並透露：「她仍然知道我們是誰，多數時候我們仍是一家人。」

1927年出生的羅莎琳是美國史上第二高齡的第一夫人，前第一夫人貝絲·杜魯門(Bess Truman)於1982年以97歲高齡去世。