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醜聞纏身桑托斯 獲多筆華人捐獻「因他支持郭文貴」

編譯潘勛／綜合15日電
醜聞纏身的共和黨聯邦眾議員桑托斯5月中旬收到競選經費的捐款，多為支持郭文貴的華人所捐。(美聯社)
醜聞纏身的共和黨聯邦眾議員桑托斯5月中旬收到競選經費的捐款，多為支持郭文貴的華人所捐。(美聯社)

媒體報導，醜聞纏身的共和黨聯邦眾議員桑托斯(George Santos)5月中旬收到競選經費捐款計10萬1861元，捐款人多為華裔，金額多為3300元；金主中14人都是首次捐獻給政治人物，一人向媒體表示，捐給桑托斯是因為他曾力挺華裔億萬富豪郭文貴

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)15日報導，桑托斯在5月20到22日之間收到超過10萬元的競選獻金，金額幾乎全都是法定上限的3300元，其26人以往從未捐給桑托斯。

聯邦選舉委員會數據指出，金主當中14人都是首次政治捐款；一人向野獸日報表示，捐錢給桑托斯是因為他支持郭文貴；郭文貴是前總統川普盟友巴農(Steve Bannon)的夥伴，目前遭控陰謀詐欺10億元。

金主之一表示，捐錢給桑托斯，原因在桑托斯不光空談，還實踐承諾，「他說會提出釋放郭文貴法案，也真做到」。每日郵報(Daily Mail)報導，郭文貴3月被捕後，被稱為「長島騙子」的桑托斯公開聲援郭文貴。

桑托斯另列名支持11條針對中國共產黨的法案，其中一條便是自提、特定支持郭文貴。

桑托斯表示，看到一堆金額類似的捐款，可以安心假設有人在辦捐款活動，能講的就這麼多。

競選獻金法專家費雪(Brendan Fischer)表示，捐款人成群在同一天捐款，顯示有人替桑托斯辦有組織的募捐活動。

費雪聲稱，這筆錢很多被拿去支付桑托斯的個人貸款。

另名選戰財務專家卡波爾(Brett Kappel)表示，選委會這項申報，會讓紐約東區檢方偵辦桑托斯的執法人員提高警覺。

每日郵報報導，聯邦正在偵辦桑托斯的選戰籌款。桑托斯被控競選時對自己的經歷、履歷、背景撒謊，而在紐約州第三國會選區當選聯邦眾議員。

桑托斯遭控13條罪名，5月被捕，包括電信詐欺、竊盜公帑，目前正等候審判。紐約州起訴桑托斯之後，眾院紀律委員會票決通過，擴大偵辦管轄權，納入紐約州訴狀所列罪名，聲稱他詐欺取得失業保險福利。

起訴書另稱桑托斯把數萬元捐給他競選的款項，花用在買車、買奢侈品，另填表申報財務時向國會撒謊。

郭文貴 紐約州 詐欺

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