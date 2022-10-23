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鼓吹勿郵寄選票 共和黨選戰新策略

編譯盧炯燊/綜合22日電
擔心郵寄選票出錯，共和黨鼓勵選民在11月8日投票日親自投票。圖為北卡州選務當局9月就收到的郵寄選票。(美聯社)
擔心郵寄選票出錯，共和黨鼓勵選民在11月8日投票日親自投票。圖為北卡州選務當局9月就收到的郵寄選票。(美聯社)

前總統川普一直指2020年大選期間的郵寄選票方式存在欺詐行為，說拜登是「偷來的勝利」。儘管這個說法並無證據，但一些仍然相信這個欺詐論的共和黨人，對即將舉行的期中選舉制定了一個策略，就是在在選舉日親自投票，或將收到的郵寄選票上交到選舉辦公室。

在2020年大選後，具爭議的幾個州經過詳盡的審查後，均確定拜登獲勝，即使川普及其盟友透過法律挑勝結果，但均一一遭法官駁回，然而並沒有阻止這個陰謀論蔓延開來。美聯社對社交媒體的調查發現，要求到最後一刻才投票的呼聲愈來愈高。

床上用品集團MyPillow的首席執行長林德爾(Mike Lindell)就是其中一個鼓吹選舉有弊者，他一直透過各種事件，試圖證明2020年大選的投票機遭人操縱以支持拜登。

但有選舉官員指出，如果太多選民不提前郵寄選票，那選舉日當天，選舉站外會出現長長的人龍，也會延誤點算那些遲到的郵寄選票，選舉結果也會很遲才能確定。

伊利諾州庫克郡(Cook County)選舉官普拉茨 (Noah Praetz)指出，如果在選舉日之前沒有收郵寄選票，那要等到選舉日之後才能點算這些遲來的選票。

維州前選舉專員派珀(Chris Piper)更指出，除了造成延誤外，還有可能給人利用這些延誤來破壞對選舉的信心，是一個極易煽動不信任的機會。

阻止提前郵寄選票的策略，其實與共和黨候選人的想法背道而馳，兩黨候選人通常希望選舉日之前，盡可能獲得選票，以便一旦發現落後時，可以集中精力催票，說服猶豫不決的選民。多年來，郵寄投票在兩黨選民裡很受歡迎。

喬州被視為今次期中選舉的關鍵州，該州共和黨主席沙弗(David Shafer)日前在該黨的官方帳戶發推文指出，「提前親自郵寄投票就像在選舉日親自投票一樣安全！」

競逐亞利桑納州州長的共和黨候選人雷克(Kari Lake)也表示，如果收到郵寄選票，那應該郵寄。她希望選民都前往投票，以任何方式都可以，最重要的就是要投票。

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