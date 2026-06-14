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派拉蒙准併華納兄弟 多州伺機提告

編譯周辰陽／綜合報導
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司法部12日下午批准派拉蒙天空之舞收購華納兄弟探索公司，但交易仍須等待歐英監管機...
司法部12日下午批准派拉蒙天空之舞收購華納兄弟探索公司，但交易仍須等待歐英監管機構審查結果，並可能面臨美國多州檢察長提告。(路透)

美國司法部12日下午批准派拉蒙天舞（Paramount Skydance）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery），為這起可能重塑好萊塢版圖的大型併購案開綠燈。不過，全案仍須通過歐盟與英國審查，也可能面臨美國多州檢察長的法律挑戰。

CNN報導，對派拉蒙來說，通過川普政府的反壟斷審查，是收購CNN、HBO、華納兄弟電影公司及其他華納兄弟探索資產的重要一步。

司法部聲明指出，這項交易在串流影音隨選服務（SVOD）、傳統線性電視頻道，以及院線電影的開發、製作與發行等領域，不太可能損害市場競爭或美國消費者利益。

反壟斷專家指出，政府並未要求派拉蒙出售任何資產，也沒有把其他讓步條件列為批准交易的前提。派拉蒙則感謝司法部進行「全面審查」，但全案仍可能遭州檢察長聯盟提告。

部分州檢察長認為，川普政府沒有充分執行反壟斷法，因此可能透過州級訴訟拖慢併購進程。派拉蒙高層則表示，相關訴訟缺乏法律依據。不過，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室表示，華納兄弟與派拉蒙的合併案仍在調查中。

此外，歐盟與英國監管機關也正在評估，這筆交易是否可能損害市場競爭。派拉蒙與華納兄弟探索仍在等待英歐關鍵審查結果。

派拉蒙希望在第三季取得所有必要批准，並正式接管華納兄弟探索，也就是在9月底前完成交易。據了解，派拉蒙內部曾討論最快可能在7月排除所有障礙，但由於歐洲審查仍需時間，外界普遍認為這種時程不太可能實現。

精華 FAQ

  • 司法部12日批准派拉蒙天舞收購華納兄弟探索，認定該交易在串流、線性電視與電影製作發行等領域，不太可能明顯損害競爭或消費者利益。

  • 除美國司法部外，交易還須接受歐盟與英國監管審查，另外部分州檢察長也可能提告，主張聯邦政府執法不力並試圖延緩併購進程。

  • 派拉蒙希望在第三季取得所有必要批准，並於9月底前正式接管華納兄弟探索；但因歐洲審查仍需時間，7月完成的可能性已不高。

好萊塢 歐盟 司法部

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