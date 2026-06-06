學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王華穎姪女成績優異卻長期失眠，最終在孤立絕望中自殺離世。

王華穎姪女成績優異卻長期失眠，最終在孤立絕望中自殺離世。 重點二： 她研究訪談11位美國中國移民父母，發現九成會忽略孩子心理異常。

她研究訪談11位美國中國移民父母，發現九成會忽略孩子心理異常。 重點三：華人家長常受面子、升學期待與對憂鬱症認知不足所影響。

18歲的華裔 女孩，有著全A的完美成績單、修滿了高難度的進階先修課程(AP)、在青年管弦樂團中擔任首席，臥室牆上更貼滿了頂尖大學的錄取信。然而，她已經好幾個月沒有睡過一天好覺了。然而2021年的某一天凌晨2時，這個年輕女孩孤獨地躺在床上，深信自己是家人的巨大負擔，但完全不知道該如何向任何人開口，最終自殺離世。

王華穎專注研究華裔家庭面臨的子女心理健康議題外，也常到各學校機構分享教育心得與研究。(王華穎提供)

耀眼背後的黑暗 王華穎曝家族悲劇

剛從克里夫蘭州立大學(Cleveland State University)取得教育博士的王華穎(Huaying Wang)接受本報記者訪問時，分享了自己刻骨銘心的家族悲劇。她的姪女曾是一個安靜、努力，且在所有人眼中都極其優秀的青少年；但在疫情爆發的第一年卻自殺離世。在此之前，家人從未察覺她患有憂鬱症，學校沒人提出過警告，姪女也從未尋求過任何心理健康 協助。

這起悲劇促使王華穎從親人、教育者與研究者的多重角度出發，展開深入探討。在2023年至2025年間，她為其博士論文深入訪談了11位居住在美國的中國移民父母，探查他們如何看待子女的心理健康，以及為何許多華人 家庭即使在孩子痛苦掙扎時，仍刻意迴避心理諮商服務。

孩子心理異常 9成家長選擇忽略

九成家長選擇忽略：文化、期待與「面子」的隱形枷鎖。

研究訪談的11個華人家庭中，背景跨越了社會階層，包含2位餐館從業者、9位高學歷人士，其中還有一名公司執行長(CEO)。然而令人震驚的是，高達九成的家長對孩子出現的心理異常狀況，第一時間都選擇了忽略或不當回事。

對於做餐館的移民家長而言，他們的生活重心是拼命掙錢供孩子讀書，主觀上認為「這不是家長的問題」；而高學歷與高成就的家長，則往往對孩子寄予極高的期望。

調查顯示，凡是遇到心理挑戰的孩子，其父母不是「不重視」就是「完全沒概念」，普遍認為這只是孩子「一時情緒低落、暫時的問題，不用怎麼管他們」。王華穎說，這種迴避源於深植於華人文化的集體心理。

不願承認與面子文化

許多中國移民家長認定承認孩子心智狀況有問題是丟人的事。在關係緊密的移民社群中，名聲傳播極快，承認孩子心理有狀況，往往被視為向外界宣告「家庭教育的失敗」。受訪家長坦言：「中國父母非常看重『面子』。如果是好事，恨不得全世界都知道；但如果是壞事，就寧願藏起來。」在華人圈裡，「精神病」這三個字更常被當作一種帶有歧視的侮辱性詞彙。相比之下，美國文化則更傾向於公開談論心理健康。

傳統「吃苦當吃補」的誤判

當孩子因為心理壓力出現頭疼、食慾不振、掉頭髮等生理症狀時，華人家長往往只當作一般的身體不適，甚至嘗試讓孩子「吃點中藥緩解」，卻沒有意識到這是心理崩潰的警訊。

心理惡化被貼「懶惰」標籤

由於缺乏對心理疾病的認知，許多家長遺漏孩子心理惡化的危險信號，並非因為不關心，而是因為「不知道該看什麼」。

在一個個案中，一名12、13歲的男孩子面臨沉重的學業壓力。父母不斷逼迫他背單字，導致孩子整個人失神。父母卻斥責孩子「懶惰、不努力」。孩子最終因無法承受精神折磨而選擇跳樓，所幸搶救成功，算是不幸中的大幸。

研究指出，教育者普遍主張「孩子不會無緣無故變懶」，只要出現這種缺乏動力、精神萎靡的狀況，就是必須高度注意的警訊。然而，多數家長採取「靜觀其變」的態度。

「我的姪女曾因她的成績、紀律和安靜可靠而備受讚賞。但她當時真正需要的，是有人能看穿這一切外在成就，看見她內心的真實狀態。」王華穎沉痛地表示，她無法改變姪女逝去的悲劇，但這份痛苦將持續推動她的研究。她呼籲學校、家庭與社區必須學會更全面地看待年輕人，「不僅要看見他們成就了什麼，更要看見他們正默默背負著什麼。」