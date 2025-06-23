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輟學參軍 愛阿華2越戰老兵獲高中文憑「餘生都會珍惜」

編譯陳韻涵／綜合報導
愛阿華州兩名越戰老兵79歲的斯奈德(左)和81歲的希爾(右)，60年後終於領到正式高中畢業證書。(取自X/馬斯卡廷高中)
愛阿華州兩名越戰老兵79歲的斯奈德(左)和81歲的希爾(右)，60年後終於領到正式高中畢業證書。(取自X/馬斯卡廷高中)

當年輟學參軍，愛阿華州兩名越戰老兵60年後終於領到正式高中畢業證書。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，斯奈德(Dennis Snyder)60多年前拍攝年鑑照片時，以為自己會成為1963年畢業班學生中的一員。

斯奈德開玩笑說：「很難相信我曾經那麼年輕。」

斯奈德在愛阿華州(Iowa)小鎮馬斯卡廷高中(Muscatine High School)升上12年級之前的夏季，越戰愈演愈烈，這名17歲的農場少年自願加入海軍，派往夏威夷珍珠港(Pearl Harbor)一處基地服役。

投筆從戎代表斯奈德錯過了從故鄉學校畢業的機會，斯奈德後來獲取(等同高中文憑的)普通教育發展證書(General Educational Development)，但他仍希望獲得馬斯卡廷高中的畢業證書。

他說：「我希望透過其他方式獲得(馬斯卡廷)高中畢業證書。」 

時隔數十年，斯奈德終於圓夢，成為愛阿華州多名在越戰期間入伍、最終獲得高中畢業證書的老兵之一。

79歲的斯奈德和81歲的希爾(Richard Hill)，以及許多比他們年輕的學弟，21日成為馬斯卡廷高中2025學年畢業生，穿上紫色學士袍和方帽子。

斯奈德說，有些應屆畢業生「對我豎起大拇指」，拿到畢業證書的「感覺超有價值」。

這是愛阿華州退伍軍人事務廳「表彰行動」(Operation Recognition)的一環，讓100多名老兵有機會「畢業」。

馬斯卡廷郡退伍軍人事務廳主任桑德斯(Eric Sanders)表示，「我認為這是我們能替為國貢獻老兵所做的最基本事情，這就是他們參與這項計畫的原因，這樣他們就能了卻遺憾。」

斯奈德表示，他想與那些戰死沙場的高中朋友分享這項榮譽。他說：「我們有七個人在越南陣亡，我認識他們，其中一人是我很要好的朋友。」

斯奈德相信，全美有更多老兵值得獲取文憑與認可。他說：「我很榮幸能享受這一刻，你們知道的，我來日無多，但餘生都會珍惜這張文憑。」

愛阿華州 越南 桑德斯

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