研發自閉症中藥療法 港商Regencell成今年妖股

香港生物科學公司Regencell Bioscience Holdings開發出用於治療過動症(ADHD)和自閉症的傳統中藥療法，即使尚無營收，股價已在美國股市飆漲，今年漲幅超過58000%，成為美股交易激增的最新一檔海外股票。

Regencell公司6月2日宣布，1拆38股股票分割，16日正式生效，收盤旋即飆漲280%以上。

Regencell成立於2014年，2021年起在納斯達克股市以代號「RGC」交易；標普資本智商(S&P Capital IQ)數據顯示，截至17日收盤，該公司總市值(total market capitalization)已達297億元，隔天股價續漲、超過25%。目前資產市值(market value)360億元，超過過去一年股價曾低至幾美分的休閒服飾業者Lululemon、電子海灣(eBay)和食品業者卡夫亨氏(Kraft Heinz)。

就在衛生部長甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)2月上任後，「替代醫療」備受關注之際，Regencell股價不斷飆漲；甘迺迪對疫苗 質疑，已採措施阻止美國推行常規免疫接種，日前還罷免疾病防治中心 (CDC)疫苗諮詢小組所有成員。

Regencell業務核心是一款與中醫師區鍚機合作開發的中藥配方；區鍚機是Regencell公司執行長暨創辦人區一佳的父親。根據FactSet，區一佳控有公司86.24%流通股。

三種口服中藥液體製劑配方聲稱可治療輕、中、重度疾病，僅含天然成分。Regencell 官網宣稱，這些中藥配方構成候選中藥藥品的基礎，將進行開發並商業化。

在去年10月提交的最新年報中，Regencell尚無營收，也未對任何中藥配方向監管機構申請批准；截至2024年6月和2023年6月的財年度，淨虧損各436萬元、606萬元，該公司還說，「可能永遠不會獲利」。

Regencell持續發布患者案例研究，最近一次發布是2023年11月15日，28名患者接受為期三個月治療，其過動症和自閉症症狀有所改善。

Regencell於2021年發布新聞稿稱，先前用區醫師的專有感冒和流感中藥配方改良版治療十幾名疑似或確診新冠肺炎 (Covid-19)患者，有所改善，促使Regencell於2021年9月與Honor Epic Enterprises Limited成立合資企業，進一步測試，並在東協推廣該公司新冠肺炎療法。