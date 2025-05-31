農業部員工夥同5人詐糧食券 大規模查緝非法獲利逾6600萬

新澤西州一家超市門口張貼著「接受糧食券」的布告。一名農業部員工與五名同夥聯手詐騙糧食券，非法獲利數千萬元，於29日全數遭逮捕。(美聯社)

農業部 長羅林斯(Brooke Rollins)30日上午接受福斯商業網(Fox Business)專訪時說，一名農業部(USDA)員工與五名同夥聯手詐騙糧食券 ，非法獲利數千萬元，於29日全數遭逮捕。

羅林斯在訪問中說，「農業部把重點放在根除浪費，打擊詐騙與濫用，昨天的查緝行動如果不是史上規模最大，也是規模最大之一」。她說，「這是嶄新的一天，如同川普總統過去幾年競選期間做過承諾，如今政府將變得不一樣了」。

福斯商業新聞報導，聯邦調查局(FBI)、司法部長辦公室合作下，六名從俗稱糧食券的「營養補充 援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)中騙取超過6600萬元的嫌犯全數落網，面臨賄賂、詐騙等犯罪起訴。

農業部新聞稿指出，被告柯霍(Michael Kehoe)、納瓦費希(Mohamad Nawafleh)、艾爾拉瓦希德(Omar Alrawashdeh)、歐巴德(Gamal Obaid)、艾爾拉瓦希德(Emad Alrawashdeh)、戴維斯(Arlasa Davis)也都面臨「共謀竊取政府資金、非法利用農業部福利」罪名起訴。

起訴書指出，從2019年起，柯霍建立以非法手段使用160張電子福利轉帳卡(electronic benefit transfer，EBT)的網絡，行跡遍布紐約地區，違法手段交易金額超過3000萬元。

聯邦檢察官卡邦(Perry Carbone)說，農業部員工戴維斯違背公眾信任，把政府機密資料販賣給犯罪分子，讓糧食券詐騙計畫得逞。