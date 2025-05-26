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美國人今年首季申請英籍創21年新高 上回激增也在川任內

記者胡玉立／綜合報導
2025年1至3月共有近2000名美國人申請入籍英國，是21年以來申請人數最多的一次。(新華社)
2025年1至3月共有近2000名美國人申請入籍英國，是21年以來申請人數最多的一次。(新華社)

英國內政部22日公布數據顯示，申請成為英國公民的美國人，在今年1月至3月第一季度創下了自2004年有紀錄以來的新高人數。而這第一季度，正是川普總統展開第二任總統任期的時刻。

英國內政部數據顯示，1至3月共有1931名美國人提交入籍英國申請，是21年來，即自2004年開始紀錄以來申請人數最多的一次，比上一季增加12%。去年10月至12月期間，因為川普尋求連任，申請入籍英國的人數其實已大幅增加。

官方數據同時顯示，去年美國公民成功申請在英國永久定居的數量，也創下歷史新高。獲得定居資格後，可擁有無限期在英國生活、工作和就學的權利，並可用於申請公民身分。2024年有逾5500名美國人獲得英國定居身分，比2023年增加五分之一。

上次美國人申請英國公民身分數量激增是在2020年，當時正值川普第一個總統任期，也是新冠疫情最嚴重的時候。2020年上半年，有逾5800名美國人放棄國籍，幾乎是2019年全年的三倍。

2020年上半年美國人放棄國籍的統計數據，是由班布里奇會計師事務所(Bambridge Accountants)彙編提出，該事務所專門從事跨境稅收事務；其合夥人班布里奇 (Alistair Bambridge)2020年8月向美國有線電視新聞網(CNN)表示，「這些決定離開美國的人，主要是覺得自己已經受夠了一切。」許多放棄國籍的人對當時美國政治氣氛和疫情應對方式不滿，但另一個影響決定的理由是稅收。

儘管許多美國人希望在英國和歐洲其他地區展開新生活，但要成功入籍英國和歐洲國家，似乎也愈來愈不容易。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)上周表示，英國政府將加強對合法移民的要求，並延長新移民申請公民身分的等待時間。義大利則在本周稍早頒布法律，取消透過曾祖父母獲得公民身分的途徑。義大利之前另外也已針對非歐盟公民，緊縮簽證規定。

2025年1至3月共有近2000名美國人申請入籍英國，是21年以來申請人數最多的...
2025年1至3月共有近2000名美國人申請入籍英國，是21年以來申請人數最多的一次。圖為倫敦大笨鐘一景。(路透)

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