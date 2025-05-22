畜牧成本持續上揚 美國牛絞肉5年上漲近50% 創歷史紀錄

4月份全美牛絞肉零售價格平均每磅5.80元，比5年前上漲近50%，創歷史新高。(路透)

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，4月牛絞肉零售價格每磅平均5.80元，比5年前上漲近50%；畜牧業成本持續上揚，牛肉零售價格創歷史新高。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，德州 男子托克爾森(Darlowe Torkelson)和妻子的晚餐購物清單很簡短，根據當天的價格採購，只有一塊沙朗牛排 和馬鈴薯。

托克爾森表示，他們還不知道對於特定食物雜貨究竟能負擔得起多高的價格，但他坦言「我想看到它們降價。」

Z Bar Cattle Company牧場主人科克蘭(Stephen Kirkland)說：「我們很清楚，現在肉價有多高。」

在福和市(Ft. Worth)擁有兩家肉舖的科克蘭表示，他一直在努力吸收漲價成本；但是一年前一頭牛的價格約1500元，現在已經漲到將近2400元。

科克蘭解釋：「一頭閹牛送進牧場的費用為2400元，另外還有飼料、運輸等其他費用。」養牛的成本水漲船高，包括飼料、土地及其他財務支出。

農業部 數據顯示，畜牧業成本節節上升，導致美牛數量降至70多年來新低。

金‧拉德克‧貝斯(Kim Radaker Bays)在福和市南部的雙峽谷牧場(Twin Canyons Ranch)飼養海福特牛(Herefords)和德州長角牛(Texas Longhorns)，她說：「我們在過去幾年遭遇嚴重乾旱，愈來愈難獲得足夠的牧草來餵牛。」

貝斯表示，必須權衡牛群健康且營養、出貨價格和上揚的成本，未懷孕的乳牛現在價格更好，「而若每一年都沒有生出小牛，那麼養母牛的成本就太高了」。

隨著供應吃緊，農業部預測2025一整年的牛肉價格都將居高不下。

科克蘭表示，他不會猜測，消費者什麼時候會開始覺得牛肉太貴，「但隨著養牛成本上漲，我們別無選擇；若我們想繼續經營並維持獲利，就必須調漲價格。」