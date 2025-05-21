我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

帶子女上班日 小朋友模擬白宮記者會提問：川普開除了幾個人？

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮20日響應「帶子女上班日」，記者會台下坐的全是小朋友，白宮發言人李維特回答兒童提問。(歐新社)
白宮20日響應「帶子女上班日」，記者會台下坐的全是小朋友，白宮發言人李維特回答兒童提問。(歐新社)

20日的白宮記者會上，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)回答時的笑容格外輕鬆開朗，原因是這天是「帶子女上班日」，台下坐的全是兒童，他們的問題五花八門，童趣十足。例如，一名大約4歲小女孩大膽提問：川普總統「已經開除了多少人」？

出席這場記者會的兒童都是白宮記者團和白宮工作人員的子女，年齡從嬰兒到11歲不等；李維特10個月大的兒子尼可(Niko)也在場。孩子們坐在父母通常坐的座位上，童稚要求李維特回答各式問題；旁觀者不時爆發出笑聲。

這些問題包括：川普「最喜歡什麼口味的冰淇淋？」李維特回答：加了巧克力醬的聖代冰淇淋。川普「最喜歡的總統是誰？」李維特猜是喬治·華盛頓，但她不是百分之百確定。川普「喜歡擁抱嗎？」李維特肯定地說：「是的，我確實認為他喜歡擁抱。」那麼，川普最喜歡的食物是什麼？ 李維特回答：「他喜歡吃又大又好看的牛排。」

當被問到川普「已經開除了多少人」時，李維特笑稱：「其實，到目前為止，我們還沒有開除任何人，只有一個人離職了，但我們有很棒的團隊；到目前為止，一切都好。」

李維特未指明的離職者可能是前國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)，他5月1日離職，川普提名他為駐聯合國大使。川普第一任期以迅速解雇人聞名；而他早年主持全國廣播公司(NBC)「誰是接班人」(The Apprentice)實境節目時，最常說的台詞就是：「你被開除了」。

面對一名兒童提問：川普「希望擁有哪種超能力」？李維特答道：應該是「一彈指就能解決我們國家的所有問題；因為他喜歡快速做事。」

在眾多問題中，有個男孩的提問特別敏感，他問李維特：「妳最不喜歡的新聞媒體是哪一個？」

李維特低頭看著講台笑道：「我看得出來你是工作人員的孩子，不是記者的孩子。說實話，這得視當天情況而定。」

川普 白宮記者會 牛排

上一則

新罕州小鎮逼糕餅店撤下店外畫作 聯邦法官判決侵犯言論自由

下一則

換退休後肥缺 前四星海軍上將定罪賄賂 刑事定罪最高階軍官

延伸閱讀

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
「帶子女上班日」模擬白宮記者會 童問：川普開除幾個人

「帶子女上班日」模擬白宮記者會 童問：川普開除幾個人
懼遭川普政府遣返 紐約部分學區允移民學生遠距

懼遭川普政府遣返 紐約部分學區允移民學生遠距
川普宣布打造金穹飛彈防禦 總造價1750億美元

川普宣布打造金穹飛彈防禦 總造價1750億美元

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
在美國生活17年的夏威夷農場主沈漢軍(右)今年初被ICE帶走，目前仍在拘留中。(受訪者提供)

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

2025-05-17 05:45
明州婦女雷德蒙非法領取已故母親的社安金長達25年，金額超過36萬元。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-30，數位典藏序號：20210721180923757】

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

2025-05-19 11:25

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌