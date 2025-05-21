帶子女上班日 小朋友模擬白宮記者會提問：川普開除了幾個人？

白宮20日響應「帶子女上班日」，記者會台下坐的全是小朋友，白宮發言人李維特回答兒童提問。(歐新社)

20日的白宮記者會 上，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)回答時的笑容格外輕鬆開朗，原因是這天是「帶子女上班日」，台下坐的全是兒童，他們的問題五花八門，童趣十足。例如，一名大約4歲小女孩大膽提問：川普 總統「已經開除了多少人」？

出席這場記者會的兒童都是白宮記者團和白宮工作人員的子女，年齡從嬰兒到11歲不等；李維特10個月大的兒子尼可(Niko)也在場。孩子們坐在父母通常坐的座位上，童稚要求李維特回答各式問題；旁觀者不時爆發出笑聲。

這些問題包括：川普「最喜歡什麼口味的冰淇淋？」李維特回答：加了巧克力醬的聖代冰淇淋。川普「最喜歡的總統是誰？」李維特猜是喬治·華盛頓，但她不是百分之百確定。川普「喜歡擁抱嗎？」李維特肯定地說：「是的，我確實認為他喜歡擁抱。」那麼，川普最喜歡的食物是什麼？ 李維特回答：「他喜歡吃又大又好看的牛排 。」

當被問到川普「已經開除了多少人」時，李維特笑稱：「其實，到目前為止，我們還沒有開除任何人，只有一個人離職了，但我們有很棒的團隊；到目前為止，一切都好。」

李維特未指明的離職者可能是前國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)，他5月1日離職，川普提名他為駐聯合國大使。川普第一任期以迅速解雇人聞名；而他早年主持全國廣播公司(NBC)「誰是接班人」(The Apprentice)實境節目時，最常說的台詞就是：「你被開除了」。

面對一名兒童提問：川普「希望擁有哪種超能力」？李維特答道：應該是「一彈指就能解決我們國家的所有問題；因為他喜歡快速做事。」

在眾多問題中，有個男孩的提問特別敏感，他問李維特：「妳最不喜歡的新聞媒體是哪一個？」

李維特低頭看著講台笑道：「我看得出來你是工作人員的孩子，不是記者的孩子。說實話，這得視當天情況而定。」