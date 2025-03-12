高壓氧治療突大火 密州5歲華童遭燒死 診所4人被控罪

年僅五歲的庫柏，在密州接受高壓氧治療時被燒死。(家人提供)

密西根州底特律郊區特洛伊(Troy)市一家高壓氧艙設施「牛津中心」(Oxford Center)1月底發生大火，燒死一名正在接受治療的五歲華裔 兒童庫柏(Thomas Cooper)案，密州檢察長11日表示，該設施將利潤置於客戶安全之上，四名涉案相關人員已於10日被捕，且分別被控二級謀殺、過失殺人等罪。

「牛津中心」號稱其替代醫學設施可以治療100多種疾病，包括阿茲海默症、自閉症和閱讀障礙。然而，聯邦食品和藥物管理局(FDA )並未批准高壓氧療法 用於這些疾病，也未批准用於庫柏家人想讓這名男童接受治療的睡眠呼吸暫停及注意力缺陷多動障礙(ADHD)。

庫柏的媽媽為華裔，根據家人設立募款網站描述，庫柏去世前，他要了一個中國新年紅包。他把紅包放在枕頭下，並說「會有最好的運氣」，而他死亡那天，正是他計畫和弟弟一起花掉紅包的日子。

密州檢察長內塞爾(Dana Nessel)表示，該中心「是一家無良企業」，為了現金收入「牛津中心經常操作敏感且致命的高壓氧艙，且機器超出了其預期的使用壽命，還完全無視醫療和技術專業人員必須遵守及實踐的重要安全措施。」

高壓氧療法涉及在加壓的管狀艙內提供100%的氧氣。氧氣量約為普通空氣中的五倍，因此極易燃燒。

內塞爾表示，調查顯示這起事件是可以預防的，她指出，該設施犯下的錯誤包括未進行每日維護檢查或年度設備檢查、現場沒有醫生或安全主管、也沒有持牌技術人員提供治療。內塞爾還說，牛津中心沒有為托馬斯使用接地帶，這是保護患者和設備免受靜電影響的關鍵措施，因為靜電可能是艙內的起火源。

該中心有四人因庫柏之死被捕並被起訴。其中三人被控二級謀殺，第四人被控過失殺人和故意在醫療紀錄留下虛假信息。內塞爾確認，被控二級謀殺的三人分別是牛津中心的負責人彼得森(Tamela Peterson)、她的主要管理助理馬肯(Gary Marken)以及公司安全經理莫斯特勒(Jeffrey Mosteller)。第四名被告為莫菲特(Aleta Moffitt)，他是庫柏死亡時操作高壓氧艙的人員。

四名被告11日下午出庭時，有三人在庭審中保持沉默，莫斯特勒透過律師表示，他在牛津中心的另一個地點擔任安全主管和教育員，而非發生致命事件的特洛伊地點，因此不認罪。

彼得森的保釋金定為200萬元，莫斯特勒和馬肯各為25萬元，莫菲特為10萬元。

除了已關閉的特洛伊設施外，牛津中心在密州布萊頓還有一個營業地點，檢察長辦公室表示該地點也在接受調查。