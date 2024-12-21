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藥價太貴 減肥藥拒保潮讓胖子很焦慮

編譯廖振堯／綜合報導
禮來藥廠的Zepbound(左)和諾和諾德公司的Wegovy(右)，是市面上目前最受歡迎的兩款減肥藥。(路透)
禮來藥廠的Zepbound(左)和諾和諾德公司的Wegovy(右)，是市面上目前最受歡迎的兩款減肥藥。(路透)

禮來(Eli Lilly)的Zepbound、諾和諾德公司(Novo Nordisk)的Wegovy和善纖達(Saxenda)雖說是減肥藥物，但對許多服用者來說更是救命藥物，改變的不僅是體重還有人生。然而某些州、保險公司、雇主漸漸不願負擔這些昂貴藥品，仰賴藥物的民眾陷入愁雲慘霧之中。

紐約時報報導，今年北卡州、西維吉尼亞州都限制負擔州雇員的藥物，一些大型私人雇主、保險公司藍十字和藍盾(Blue Cross & Blue Shield)在某些州也縮減了承保範圍。藍十字首席醫療長格蘭特(James Grant)博士說由於高昂的價格，因此被迫減少一些客戶的新減肥藥承保。「我們是否輕易或草率地做出這個決定？不，我們也為此掙扎。」

自付這些藥物每月的費用可超過1000元，而密州近9000人收到了藍十字的減肥藥停保通知。今年夏季，數千名患者失去了保險，自8月1日起密州藍十字要求許多患者的體重指數必須達到35或更高，才能獲得Wegovy等新型減肥藥承保。即使人們符合新標準，該公司還有其他限制，像是一些患者需要證明他們參加過飲食生活改變計畫，才能在8月至1月期間獲得保險。

60歲的帕克拉(Stacey Pakela)為了申請，紀錄了六個月的健身日誌，以及蘋果手錶上了每周兩次的個人訓練以及消耗卡路里的時間；在服用Wegovy的十個月內，她減掉了25磅。儘管如此，藍十字仍在8月取消她的Wegovy保險。

患者可能一生都得依賴這些藥物，目前沒有明確的指南來停藥，而風險十分明顯。根據美國糖尿病協會本月發布的新標準報告，突然停藥會導致患者復胖，並加重糖尿病和心臟病危險因素。

禮來表示保險公司不承保減肥藥，可能會影響肥胖患者的長期健康、增加提早死亡的風險；諾和諾德則表示承諾過患者能取得且能負擔藥物，但縮減承保範圍加強了「肥胖是種選擇」的誤解。

州政府、健保公司及雇主漸漸不承保減肥藥，使肥胖民眾陷入困境。(路透)
州政府、健保公司及雇主漸漸不承保減肥藥，使肥胖民眾陷入困境。(路透)
州政府、健保公司及雇主漸漸不承保減肥藥，使肥胖民眾陷入困境。(路透) FI...
州政府、健保公司及雇主漸漸不承保減肥藥，使肥胖民眾陷入困境。(路透) FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. REUTERS/Hollie Adams/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-11-25，數位典藏序號：20241125190614923】

保險 西維吉尼亞州 心臟病

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