藥價太貴 減肥藥拒保潮讓胖子很焦慮

禮來藥廠的Zepbound(左)和諾和諾德公司的Wegovy(右),是市面上目前最受歡迎的兩款減肥藥。(路透)

禮來(Eli Lilly)的Zepbound、諾和諾德公司(Novo Nordisk)的Wegovy和善纖達(Saxenda)雖說是減肥藥物,但對許多服用者來說更是救命藥物,改變的不僅是體重還有人生。然而某些州、保險 公司、雇主漸漸不願負擔這些昂貴藥品,仰賴藥物的民眾陷入愁雲慘霧之中。

紐約時報報導,今年北卡州、西維吉尼亞州 都限制負擔州雇員的藥物,一些大型私人雇主、保險公司藍十字和藍盾(Blue Cross & Blue Shield)在某些州也縮減了承保範圍。藍十字首席醫療長格蘭特(James Grant)博士說由於高昂的價格,因此被迫減少一些客戶的新減肥藥承保。「我們是否輕易或草率地做出這個決定?不,我們也為此掙扎。」

自付這些藥物每月的費用可超過1000元,而密州近9000人收到了藍十字的減肥藥停保通知。今年夏季,數千名患者失去了保險,自8月1日起密州藍十字要求許多患者的體重指數必須達到35或更高,才能獲得Wegovy等新型減肥藥承保。即使人們符合新標準,該公司還有其他限制,像是一些患者需要證明他們參加過飲食生活改變計畫,才能在8月至1月期間獲得保險。

60歲的帕克拉(Stacey Pakela)為了申請,紀錄了六個月的健身日誌,以及蘋果手錶上了每周兩次的個人訓練以及消耗卡路里的時間;在服用Wegovy的十個月內,她減掉了25磅。儘管如此,藍十字仍在8月取消她的Wegovy保險。

患者可能一生都得依賴這些藥物,目前沒有明確的指南來停藥,而風險十分明顯。根據美國糖尿病協會本月發布的新標準報告,突然停藥會導致患者復胖,並加重糖尿病和心臟病 危險因素。