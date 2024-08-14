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比鐵達尼號大8倍 巨型郵輪越造越大 環保團體憂碳排失控

編譯廖振堯／綜合報導
豪華郵輪的噸位在過去20年間翻倍，恐帶來潛在環境威脅。圖為皇家加勒比郵輪公司打造的全球第二大郵輪「海上烏托邦」7月19日啟航。(美聯社)
豪華郵輪的噸位在過去20年間翻倍，恐帶來潛在環境威脅。圖為皇家加勒比郵輪公司打造的全球第二大郵輪「海上烏托邦」7月19日啟航。(美聯社)

非政府組織、清潔能源遊說團體「運輸環境聯合會」(Transport & Environment，簡稱T&E)在一份新公布的報告警告，豪華郵輪的噸位在過去20年間翻倍，鐵達尼號(Titanic)都相形見絀，這些怪獸級郵輪恐帶來潛在環境威脅。

有線電視新聞網(CNN)報導，該報告指出郵輪數量從1970年的21艘增加到如今的515艘，如果巨型郵輪的體積成長率保持此趨勢，2050年啟航的最大郵輪可能比1912年的鐵達尼號(長269公尺或約883呎)大將近八倍。T&E永續航運長烏利奇納(Inesa Ulichina)表示，現代郵輪讓鐵達尼號看起來像一艘小漁船，「這些巨輪能變得多大？郵輪是旅遊業中成長最快的業務，其碳排放正在迅速失控。」

報告以「皇家加勒比郵輪公司」(Royal Caribbean Cruises Ltd.)1999年啟航的「海洋航行者號」(Voyager of the Seas)為例，其總排水量(gross tonnage，GT)13萬7276噸，為當時最大的郵輪。該公司最新打造、今年1月下水的「海洋標誌號」(Icon of the Seas)總噸位翻倍至為24萬8663，總長1198呎(約365公尺)，設有七座游泳池和破紀錄的1萬7000平方呎水上樂園。

據國際海事組織(International Maritime Organization)估計，郵輪及其他海船每年排放的溫室氣體占全球溫室氣體排放量近3%。T&E報告則稱歐洲郵輪2022年的二氧化碳排放量比2019年增加近20%。

國際郵輪協會(Cruise Lines International Association，CLIA)則反駁報告中「多項與數據相衝突的說法」，如據歐盟MRV(Monitoring, Reporting and Verification，監測、報告與驗證機制)資料庫中的排放數據，郵輪公司過去五年每艘船舶的平均排放量事實上減少了16%。

CLIA聲明稱船舶的大小與環保無關，現時所有航行的郵輪與未來十年內啟航的船舶大多數(60%)都是中小型船舶且比以往更加節能，並承諾其成員在2050年實現淨零碳排放，將提高永續燃料的使用量、投資數十億元採購尖端技術船隻來實現目標。

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