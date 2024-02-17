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趙安吉之死 人車墜池塘原因不明

特派員黃惠玲／綜合報導
趙安吉。(本報檔案照片)
趙安吉。(本報檔案照片)

針對福茂集團董事長兼執行長趙安吉(Angela Chao)之死，德州布蘭科郡警長辦公室(Blanco County Sheriff's Office)16日發表聲明表示，上周六(2月10日)該辦公室人員曾到該郡一處私人牧場水中救援，救援人員抵達現場後，從牧場內的池塘打撈出趙安吉的遺體。該郡急救中心表示，沒有跡象顯示該輛汽車最終是如何進入池塘的，意即掉入池塘原因不明。

財經頻道CNBC於16日報導，上述聲明說，「據初步了解，確定這是一起不幸的事故，詳細情形仍在調查中。」警長辦公室未透露這家位於強森市(Johnson City)的私人牧場的名稱，也未公布是誰打電話報警。

布蘭科郡急救中心主任奧克利(Ben Oakley)之前接受CNBC訪問時說，2月10日午夜時分，急救人員接到電話，稱強森市一處私人產業處需要水上救援。奧克利說，救護車在2月11日凌晨12時12分抵達現場，發現一輛載有一人的汽車「完全淹沒」在池塘中，估計水深在12呎到15呎間。

他說，車內的女性被救難人員「從車內救出」，雖經過43分鐘的搶救，最終卻仍挽不回該名女子的生命。奧克利說，沒有跡象可看出該輛汽車是如何掉進池塘的。

他也婉拒透露是誰打電話叫來救援人員，或誰擁有該處產業；奧克利說，這些都是他不能透露的信息。

趙安吉的父親趙錫成與家人在12日發出訃文，表示對趙安吉的不幸離世傷心欲絕；家人未說明她的死因，僅提到是車禍致死。

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