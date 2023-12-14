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堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境

編譯陳韻涵／綜合13日電
亞裔退伍軍人史奈德(右三)生前與妻子(右一)以及六名子女合照。(取材自GoFundMe網站)
亞裔退伍軍人史奈德(右三)生前與妻子(右一)以及六名子女合照。(取材自GoFundMe網站)

堪薩斯州亞裔退伍軍人史奈德(Michael Snyder)月初搖晃女嬰哄睡卻心臟病發驟逝，遺孀和六名子女在聖誕節前夕難過到無法設立聖誕樹，家庭財務陷入困境，親友替她們發起群眾募資，已募得逾1萬元。

42歲的史奈德本月2日在堪州加德納(Gardner)的家中心臟病發驟逝，他的妻子艾莉西亞(Alicia)與大女兒梅里(Merie)11日在家中受訪時，難掩落寞神情。

史奈德母女說道，過幾周就是史奈德最喜歡的聖誕節，而他卻突然離開，「難以想像少了他的生活與節日」。

她們形容史奈德是「精神支柱、慈愛配偶，和影響周圍人的忠誠父親」，2003年到2009年加入空軍的他離世前幾天仍很健康，死前也在做他最擅長的事情：當個慈愛的父親，哄小女兒莉莉(Lily)入睡。

艾莉西亞表示，全家人都很難過，並試圖在丈夫最喜歡的節日保持鎮定，但至今仍無法擺出聖誕樹，遑論裝飾。

史奈德驟逝，一家七口頓失依靠，親友替艾莉西亞在眾酬網站GoFundMe募款，盼藉此分擔史奈德一家人的財務負擔，包括史奈德的喪葬費用、孩子的醫療費和未來的家庭開銷。

GoFundMe的募款消息5日公開，截至13日晚截稿前已超越1萬元的募款目標，來到1萬1748元；許多人捐款數百元，另有一位匿名人士捐款1000元。

史奈德的家人表示，史奈德8日以榮民身分下葬堪州芒德城(Mound City)一處公墓。

官方訃聞顯示，史奈德生於南韓首爾，1981年出生後不久被美國夫婦收養，他畢業於堪州Jayhawk Linn高中，並以優異成績取得績效改善理學碩士學位。

史奈德曾任醫療軟體資深顧問，2020年與艾莉西亞結婚。

史奈德的墓碑上寫道：「麥克喜歡與妻小共度時光，他是超級運動迷，熱愛酋長隊；他喜歡運動、去健身房和烹調。他喜歡和妻子打電動「暗黑破壞神」(Diablo)，也愛收集運動卡和寶可夢(Pokemon)卡」。

心臟病 聖誕節 GoFundMe

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