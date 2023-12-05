觀光飛行新規惹議 國會12/5辦聽證會

未來可能只有鳥類可以飛越拉什莫爾山國家公園總統雕像上空。(美聯社)

依照聯邦上訴法院三年前的裁定，各國家公園紛訂新規限制觀光 飛行以確保大自然寧靜，對旅遊業者造成困擾，引發爭議，產業組織考慮提訟，國會訂5日舉辦聽證會。

數十年來，空中飛行噪音一直令人困擾；聯邦上訴法院三年前裁定，國家公園管理局(NPS)和聯邦航空管理局(FAA)未執行2000年訂定之公園和部落土地商業航空旅遊管理法令，因此訂下時間表，全美23座國家公園和紀念碑陸續推出新管理規則。

拉什莫爾山國家公園(Mount Rushmore)和惡地國家公園(Badlands)最近宣布的規定最嚴格，預訂明年4月開始，這兩座位於南達科他州 的景點方圓半哩內將禁止觀光航空器進入。

嚴格新規對業者造成困擾，國際直升機協會(HAI)發言人伍德(Bailey Wood)說，嚴訂新規恐導致觀光直升機業者破產，絕對會提出訴訟。

環保團體則致力捍衛新規定；「公共雇員環境責任」組織針對一項允許每年2500架次飛越加州 金門國家休閒區(Golden Gate National Recreation Area)及鄰近公園的計畫提起訴訟，指控環境評估不充分。

面對爭議，國會訂5日舉行監督聽證會。

批評者認為，直升機噪音打擾鳥類、淹沒溪流等大自然美聲，也干擾遊客及公園周圍部落的體驗；旅遊業者則辯稱，他們提供的服務不可或缺。

1986年，兩架旅遊飛機在亞利桑納州大峽谷(Grand Canyon)國家公園上空相撞造成25人死亡；國會第二年採取行動，規定峽谷飛行航線和最低高度。

國家公園保護協會發言人布倫格爾(Kristen Brengel)認為，業界抵抗恐難見效，曾有修正案要求FAA優先考慮商業航空旅遊經濟效益，最終失敗。