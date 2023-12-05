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保守派針對少數族裔 清查選民資格

記者顏伶如／綜合報導
受到2020年大選選舉陰謀論影響，保守派倡議人士如今在多州清查選民登記資料，檢查是否有登記錯誤等問題，援引「選民資格異議」規定，對數以千計選民的投票資格提出挑戰。(美聯社)
受到2020年大選選舉陰謀論影響，保守派倡議人士如今在多州清查選民登記資料，檢查是否有登記錯誤等問題，援引「選民資格異議」規定，對數以千計選民的投票資格提出挑戰。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)調查報導指出，保守派倡議人士在全國各地發動草根性活動，在2024年總統選舉前大規模清查選民登記資料，擁有合法投票權的部分選民因此被排除資格。

報導指出，受到2020年大選選舉陰謀論影響，保守派倡議人士如今在多州清查選民登記資料，檢查是否有登記錯誤等問題，援引「選民資格異議」(voter challenges)規定，對數以千計選民的投票資格提出挑戰；質疑選民投票資格的活動，幕後推手包括一名與前總統川普關係密切的律師，地方選舉官員說，遭到鎖定的選民經常為少數族裔、投票傾向較常支持民主黨。

喬治亞州迪卡爾布郡(DeKalb County)選務委員會主席史魏夫特(Karli Swift)指出，較常遭到資格質疑的是年輕、少數族裔及無家可歸的選民，「被提出選民資格異議的對象通常都是這些民眾」。

報導指出，在理髮店擔任經理的麥克霍特爾(James McWhorter)就是受到選民資格異議的實例之一。今年10月中旬，麥克霍特爾接到迪卡爾布郡政府寄發通知函，有人對他的選民資格提出挑戰，理由是他的登記地址為商業行號而非住家，檢舉人向選務機關提供理髮店照片做為證據。

55歲的麥克霍特爾說，根本不認識署名李伊(Gail Lee)的檢舉人。身為波灣戰爭退役軍人的他說，2008年用理髮店填寫選民資料是因為當時無家可歸，由於創傷後壓力症候群(PTSD)及酗酒問題，到現在還為生活掙扎。

通知函寫道，如果麥克霍特爾沒有採取行動，將會被撤銷投票資格。

哥倫比亞廣播公司報導指出，自從共和黨2021年在喬治亞州成功通過立法，允許州民對郡內其他選民提出無限數量的選民資格異議之後，喬州儼然已成保守派人士對選民投票資格提出質疑的熱門地點。根據統計，這項州法通過兩年來，該州共有8萬多件「選民資格異議」案例，大多檢舉案件來自由保守派倡議人士組成的十多個組織。

投票 喬治亞州 選民登記

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