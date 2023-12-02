手機黏機上洗手間馬桶上偷拍被發現 北卡少女怒告美航、空服員

美國航空一名空服員涉嫌將iPhone手機用紅色膠帶貼在馬桶蓋上，偽裝成馬桶坐墊故障的告示，企圖偷拍少女乘客如廁鏡頭。(美聯社)

北卡羅來納州 一名少女9月搭乘美國航空(American Airlines)使用機上洗手間時，遭一名空服員將iPhone 手機黏貼在馬桶上，偷錄如廁過程。受害少女的家人1日控告美航及該空服員。

原告律師表示，美航「明知、或者應該知道該名空服員是危險人物」，其他空服員發現後未沒收該偷拍手機，偷拍者得以銷毀證據。

少女及其家人1日在北卡的聯邦地區法院提起告訴。

美航表示，事發後，涉嫌偷拍的空服員立即被停職，此後未再工作。美航聲明，該公司對這件事非常重視，全力配合執法部門調查，並強調，確保乘客安全是首要任務。

訴狀指出，這起事件發生在9月2日從夏洛特(Charlotte)飛往波士頓 (Boston)的航班上。

少女說，當天她在經濟艙等待洗手間時，一男空服員告訴她可以使用頭等艙洗手間，並領該少女到前段機艙。他說要先洗個手，於是先進去洗手間，一分鐘後出來說馬桶座墊壞了，但仍可用。

少女上完廁所後，驚見一支 iPhone機身一大半被紅色航空膠帶遮住，膠帶上寫著「停止使用」，但亮著的相機閃光燈卻露了餡。少女驚嚇之餘，馬上警覺到有人故意將手機放在那裡拍攝她如廁畫面。

少女拿起手機拍下她發現的iPhone照片。

少女家人的律師指出，事發後，該空服員將他的iPhone拿給少女父親檢查，但已事先刪除少女影像。

少女家人稱，聯邦調查局一名調查員說，該空服員手機上沒有發現構成犯罪的圖像，所以未進行逮捕。不過她的家庭律師說，他們不知道空服員姓名、住處，也不知道他是否仍在美航工作；少女目前正在接受創傷治療。