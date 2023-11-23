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阿拉斯加小鎮土石流 3死3失蹤

編譯尤寶琪／綜合22日電
阿拉斯加州東南部一處偏遠小鎮20日發生山崩，造成至少三人死亡、三人失蹤。(美聯社)
阿拉斯加州東南部一處偏遠小鎮20日發生山崩，造成至少三人死亡、三人失蹤。(美聯社)

阿拉斯加州東南部一處偏遠小鎮20日發生山崩，崩落的土石直砸房屋，導致三人死亡，包括一名女童，另有三人失蹤。當局仍在搜尋失蹤民眾。

這次山崩發生於20日晚上9時左右；土石流爆發當下，鄰近人口僅2000人的小漁村蘭格爾(Wrangell)正在遭大雨和狂風侵襲；引發137公尺寬的土石流沖刷山腰，從山頂一路到海洋，沖毀高大的樹木，波及齊莫維亞(Zimovia)高速公路和山下三棟房屋。

州緊急管理辦公室稱，土石流後電話服務中斷，約75戶電力中斷，警方已要求方圓17公里內的居民撤離。而由於擔心進一步山崩，地面搜索工作一度暫停，但地質學家已清理部分受災區域。

阿拉斯加州搜救組織21日晚間指出，已發現三人死亡，另有兩名兒童和一名成人失蹤。

阿拉斯加州警指出，災難初期因為現場的不穩定性和危險，因此無法進行大規模搜救，但山崩爆發後幾小時，搜救人員隨即出動專門尋找屍體的嗅探犬和熱感無人機，搜尋下落不明的民眾，海岸防衛隊和其它船隻則沿著仍充滿山崩殘骸的濱海進行搜索。

阿拉斯加州州長鄧利維(Mike Dunleavy)在社群媒體上表示，「對這場災難感到心碎，我們為現場所有人的安全祈禱，並提供我們州可用的所有資源」。

阿拉斯加州自然資源部地質專家巴雷特(Barrett Salisbury)表示，此類型土石流可能發生在整個阿拉斯加東南部，那裡有陡峭的斜坡，破壞力特別強，速度可達每小時56公里。

阿拉斯加州東南部一處偏遠小鎮20日發生山崩，造成至少三人死亡、三人失蹤。圖為一對...
阿拉斯加州東南部一處偏遠小鎮20日發生山崩，造成至少三人死亡、三人失蹤。圖為一對從災區撤離的母女被安置在一處社區中心。(美聯社)

阿拉斯加州 社群媒體

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