趙長鵬屈服現實 力保幣安

全球最大的加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬從堅不認罪到21日認罪接受巨額罰款，反映出他屈服於現實，來保護他的公司。圖為趙長鵬(左)21日走出西雅圖聯邦法院。(美聯社)

從堅決不認罪，到磋商認罪協議與罰款，並願在紐約居家監禁，全球最大的加密貨幣 交易所「幣安」(Binance)前執行長趙長鵬態度軟化，反映向實用主義低頭。

華爾街日報報導，趙長鵬多年前告訴員工，他絕不自首，但他21日現身西雅圖 聯邦法院，認罪洗錢等罪名；趙長鵬告訴主審法官說：「我從未出問題，也絕非罪犯，從未到過法院，這一切對我來說都是新體驗。」

幾小時後，趙長鵬及幣安認罪，化解司法部 自幣安成立後持續至今的刑事調查。

作為認罪協議的一環，幣安將支付43億元罰款，趙長鵬卸任執行長，且可能面臨18個月刑期；這對加密貨幣產業最具影響力的大人物之一而言，實屬巨大轉折。

趙長鵬2017年成立線上加密貨幣交易所，幣安迅速茁壯為金流機器，趙長鵬也成為億萬富豪。司法部表示，趙長鵬拒絕遵守金融犯罪法，為追求龐大交易收益，把幣安變成為恐怖組織、網路罪犯，以及伊朗、俄羅斯等遭制裁國家的洗錢樞紐。

如今，趙長鵬決定認罪反映現實主義，畢竟起訴威脅影響幣安與趙長鵬數月；檢察官表示，就算被告不認罪或出庭，也會起訴他們。

認罪協議允許幣安繼續營運，46歲的趙長鵬不再是主力領導人，但仍掌控其所有權；認罪協議規定的內部監督，可能會限縮幣安業務，但也會讓客戶放心。

這場審判存在風險，可能耗費數年才能解決。幣安大多在美國以外的地區營運，限縮司法部等美國當局介入其營運的能力；趙長鵬之前待在阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)，該國與美國無引渡條款，但去年簽署一項執法合作條約。

今年3月，商品期貨交易委員會起訴幣安與趙長鵬，並揭露檢察官掌握的部分證據；當時定居杜拜的趙長鵬聯繫律師與司法部接觸，尋求談判認罪協議。

知情人士透露，趙長鵬提出在紐約住所居家監禁的方案來替代刑期，但一度拒絕放棄對公司的掌控權或卸任執行長，來回磋商期間，他的總顧問7月因為雙方對法律策略的歧見而辭職。

幣安的認罪協議前三周，倒閉的加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)認罪竊取客戶數十億元，幣安試圖區分兩案差別，強調幣安未遭指控挪用客戶基金。

在21日的西雅圖庭審中，檢察官試圖避免趙長鵬在審判前離美，稱他的財富與阿聯酋公民權可能讓他規避定訂明年2月開始的審判。

法官土田(Brian Tsuchida)裁定趙長鵬以1億7500萬元交保，趙長鵬則告訴法官：「我有意回美國解決問題，否則我今日不會在這裡。」