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華府動物園3大熊貓 依協議年底送返中

編譯俞仲慈／綜合26日電
華府國家動物園的雌性大熊貓「美香」今年7月歡慶25歲生日時的照片。(路透)
華府國家動物園的雌性大熊貓「美香」今年7月歡慶25歲生日時的照片。(路透)

美聯社報導，飼養在哥倫比亞特區史密森尼國家動物園(Smithsonian's National Zoo)的三頭大熊貓：「美香」(Mei Xiang，雌性)、「添添」(Tian Tian，雄性)以及牠們的幼崽「小奇蹟」(Xiao QiJi，雄性)預訂12月7日返還中國，華府民眾可以觀賞大熊貓的時間只剩下不到五個月。

2000年12月6日，國家動物園和中國野生動物保護協會達成協議，將「美香」和「添添」這對大熊貓送至美國作為研究繁殖計畫的一部分，原本預計停留十年，但租借協議數次延長的結果，「美香」和「添添」已在國家動物園生活近23年。

據了解，「美香」在2005至2015年間，先後生下六隻幼崽，其中三隻存活且健康成長，並在4歲時依兩國保育租借協議，送返中國；2020年8月21日，剛滿22歲的「美香」又生下「小奇蹟」，是國內動物園首次透過冷凍精液人工授精方式成功受孕並順利分娩的例子，「美香」也創下北美大熊貓產子最高齡紀錄。

「美香」等三頭大熊貓返回中國後，國內只剩下亞特蘭大動物園(Zoo Atlanta)飼養的四頭大熊貓：「倫倫」(Lun Lun，雌性)和「洋洋」(Yang Yang，雄性)和牠們的雙胞胎後代「雅倫」(Ya Lun)和「喜倫」(Xi Lun)，據亞特蘭大動物園表示，由於尚未和中方商討延長90年代中期簽訂的租借協議，因此這一家四口大熊貓可能在2024年返回中國。

美聯社報導指出，田納西州孟菲斯動物園(Memphis Zoo)和中國簽訂的20年租借協議今年4月到期，大熊貓「丫丫」已歸還中國；加州聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)2019年也依協議，將鎮園之寶、兩頭大熊貓「白雲」(Bai Yun，雄性)和6歲「小禮物」(Xiao Liwu)送返中國。

動物園 亞特蘭大 加州

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