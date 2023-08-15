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輝瑞血癌用藥Elrexfio獲FDA批准 數周內在美上市

中央社／華盛頓14日綜合外電報導
製藥大廠輝瑞（Pfizer）宣布，食品暨藥物管理局（FDA）今天透過「加速批准」方式，允許其血癌新藥Elrexfio正式上市。（路透）
製藥大廠輝瑞（Pfizer）宣布，食品暨藥物管理局（FDA）今天透過「加速批准」方式，允許其血癌新藥Elrexfio正式上市。（路透）

製藥大廠輝瑞（Pfizer）宣布，食品暨藥物管理局（FDA）今天透過「加速批准」方式，允許其血癌新藥Elrexfio正式上市。

這款新藥又稱為elranatamab，主要用於難以治療或曾接受4種以上特定療法後再度復發的多發性骨髓瘤（multiple myeloma）患者。

Elrexfio的給藥方式為皮下注射，屬於「雙特異性抗體」（bispecific antibodies）療法，可將癌細胞和免疫細胞結合在一起，以幫助人體免疫系統殺死癌細胞。

輝瑞表示，Elrexfio預計於數周內開始在美國銷售，44毫克和76毫克小瓶的標價分別為7556美元、1萬3051美元。

輝瑞指出，初期患者每月藥費為4萬1500美元，隨著患者改為每2周用藥一次，則每月費用可降至2萬6000美元左右。

輝瑞估計，這款新藥可能為公司帶來逾40億美元的最高營收。

路透報導，在這款新藥的中期試驗中，患者平均療程為8個月。

FDA核准此款新藥，是根據一項中期研究結果。研究顯示，接受新藥治療的患者中，有58%已無癌症跡象，或體內癌細胞顯著減少。

目前市面上其他類似的抗體療法包括羅氏藥廠（Roche）的Columvi、艾伯維（Abbvie）的Epkinly，以及嬌生（Johnson & Johnson）的Talvey，Talvey已於上周取得FDA的上市批准。

輝瑞 癌細胞 FDA

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