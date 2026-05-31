我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

川普健檢報告公布了 認知測驗滿分、醫師建議減重

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮公布川普總統體檢報告，稱他身體健康完全可履行總統職責。圖為川普22日在新州走...
白宮公布川普總統體檢報告，稱他身體健康完全可履行總統職責。圖為川普22日在新州走下陸戰隊一號直升機，步行前往空軍一號專機。（美聯社）

白宮29日晚間公布總統川普5月健康檢查結果，並發布主治醫師備忘錄。醫師建議川普減重並增加運動量，但強調他目前健康狀況極佳。

CNN報導，白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）在備忘錄寫道：「川普總統仍維持極佳健康狀態，展現出強健的心血管、肺部、神經系統及整體身體功能。認知與身體表現均十分優異，完全適合履行三軍統帥及國家元首的一切職責。」

川普2025年4月健康檢查時體重約101.6公斤，此次則增至約108公斤。巴巴貝拉表示，醫療團隊已在檢查期間提供「預防性健康諮詢」，內容包括飲食建議、建議服用低劑量阿斯匹靈（aspirin）、增加身體活動量及持續減重。

川普自2025年重返白宮以來，外界持續關注其健康狀況，促使白宮公開更多相關資訊。例如，川普手部曾出現明顯瘀青，白宮將此歸因於頻繁握手，並曾試圖在照片中以遮瑕產品加以掩蓋。

此外，白宮也曾表示，去年夏天曝光的腿部與腳踝腫脹問題，是慢性靜脈功能不全（chronic venous insufficiency）所致。這種疾病會因部分靜脈瓣膜無法正常運作，導致血液在靜脈內積聚。川普曾嘗試穿著壓力襪，但因感到不適而作罷。

總統醫師巴巴貝拉在29日公布的備忘錄寫道，川普26日體檢時「發現輕微小腿腫脹，但較去年已有改善」。

根據醫師報告，川普還接受「全面神經系統檢查」，結果顯示精神狀態、顱神經功能、肌力、感覺、反射、步態及平衡能力均屬正常。至於心血管健康方面，醫師指出，經人工智慧（AI）強化分析的心電圖（ECG）結果估算，川普的心臟年齡約比實際年齡年輕14歲。

巴巴貝拉的信函指出，川普目前持續服用阿斯匹靈，但未說明劑量。他也再次接受蒙特婁認知評估（Montreal Cognitive Assessment，MoCA）測驗。這是一項約10分鐘的篩檢測驗，用於偵測輕度認知障礙及早期失智症。醫師表示，川普在測驗中獲得滿分。

白宮 減重 川普

上一則

王愛琳認罪…社媒憂間諜與中共影響力 當地居民擔心華裔形象

下一則

限制或封殺18億基金？ 國會握「財政權」王牌

延伸閱讀

川普健檢數字「一次攤開」心臟年齡比實際年輕14歲

川普健檢數字「一次攤開」心臟年齡比實際年輕14歲
川普將接受13個月裡第三次例行健康檢查

川普將接受13個月裡第三次例行健康檢查
下月滿80歲 川普稱體檢結果「完美」白宮：史上最敏銳的總統

下月滿80歲 川普稱體檢結果「完美」白宮：史上最敏銳的總統
川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注

川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注

熱門新聞

移民局日前指申請綠卡要回母國，引發恐慌，移民局24日補充，持有H-1B簽證要轉換身分者，大多數不必離境，依現行做法辦理。（路透）

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

2026-05-25 05:22
佛州的高中生摸黑走路上學，如果永久實行「日光節約時間」，家長擔心孩子冬日上學的安全。(美聯社)

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

2026-05-23 02:21
川普政府對移民政策再進一步緊縮，將要求多數綠卡申請者返回母國提出申請。圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

須回母國申請綠卡？律師籲勿恐慌：2類簽證不受影響

2026-05-23 10:08
USCIS要求綠卡申請要回母國提出，引起不少人緊張，但又補充專業人士不在此限。圖為美國駐北京大使館。（美聯社）

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

2026-05-28 05:42
維吉尼亞發生嚴重交通事故，警方在現場調查。（美聯社）

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

2026-05-29 17:49
川普總統。(路透)

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

2026-05-30 16:22

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示