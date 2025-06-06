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激烈爭吵1天 川普和馬斯克公開翻臉 白宮顧問釋出停戰訊號

編譯羅方妤／即時報導
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總統川普（右）和億萬富豪馬斯克（左）5月30日在白宮橢圓辦公室出席記者會。（路透）
總統川普（右）和億萬富豪馬斯克（左）5月30日在白宮橢圓辦公室出席記者會。（路透）

總統川普和億萬富豪馬斯克5日公開翻臉，在社群媒體激烈爭吵。然而，政治新聞網站Politico報導，川普和馬斯克在社群媒體激烈爭吵一天後，他們之間似乎出現停戰的跡象。

川普5日和馬斯克在社群媒體激烈爭吵，當天他接受Politico訪問時，卻表現出一種漠不關心的態度。另一方面，白宮顧問正努力說服川普緩和他對馬斯克的公開批評，以避免事態升高，並計畫讓川普6日和馬斯克通話，以促成和平。

川普接受Politico簡短的電話訪談，被問及他公然和這位曾經的頭號支持者公然決裂時說，「喔，沒關係。一切進展得非常順利，從未如此順利過」。川普還吹噓自己的支持率稱：「數據一路飆升，這是我有史以來最高的民調支持率。」

這和川普與馬斯克在社群媒體針對「大而美法案」展開激烈爭吵產生鮮明對比。這個法案包括川普的減稅和移民執法等一系列議程，目前已在聯邦參議院審議。由於風險很高，川普和馬斯克間的交鋒激烈到令人憂心的程度，顧問和盟友，包括避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman），都急忙緩和兩人間的緊張局勢，而馬斯克似乎願意接受。

艾克曼在社群媒體X發文，並標記了川普和馬斯克的帳戶。他寫道：「我支持川普和馬斯克，他們應該為了我們偉大國家的利益而實現和平。」

馬斯克回覆道：「你說得沒錯。」

在5日稍早，馬斯克對於「大而美法案」預計會增加2.4兆美元赤字感到憤怒時，川普在白宮顧問的敦促下，於自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發布一些態度比較和緩的評論。

川普的其中一篇貼文就展現了這種克制。他說：「我不介意伊隆（馬斯克）背叛我，但他該在幾個月前就這麼做。」

川普補充，「這是有史以來提交給國會最偉大的法案之一」，並聚焦介紹法案所帶來的好處，又在文末再度寫道「讓美國再次偉大」。

川普 馬斯克 社群媒體

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